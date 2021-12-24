生死胎後棄屍垃圾車 新莊棄嬰母緩起訴1年處分

43歲陳女今年8月12日生下一名死嬰，卻因緊張害怕並未告知任何人，反將屍體放入垃圾袋，丟入垃圾車內，不久後被清潔員發現報警。檢方認為陳女棄嬰時嬰兒為屍體，不構成殺人等罪嫌，念在陳女坦承犯案，且非常懊悔，予以緩起訴1年處分，並應支付國庫新台幣15萬元。

新北市新莊區中港與中華路口定點垃圾車今年8月12日發現一具女嬰屍，經警方追查，查出為陳女丟棄，她供稱嬰兒「不小心流出」，一時驚慌才將嬰兒以塑膠袋包裹丟到垃圾袋內，再拿到定點垃圾車丟棄。

檢警調查，陳女當天早上6時許因腹痛驚醒，到廁所如廁時，卻生下一名約5、6月大的嬰兒，她自行扯斷臍帶後，發現嬰兒不動、不哭，用手輕推也沒反應，便認為嬰兒已死，嚇得沒跟任何人說，就將嬰兒連同臍帶、胎盤放入垃圾袋，拿到定點垃圾車丟棄，因清潔員啟動垃圾車後，裝著嬰兒的垃圾袋恰好掉落地上被發現，由清潔員報警處理。