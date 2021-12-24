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蘭嶼釣客上月誤勾「海扇」 檢警隔海詢問製作筆錄
台東蘭嶼一名謝姓釣客，上月出海起錨時不小心勾到軟珊瑚「海扇」，基於維護自然，最後放回大海。不過，此舉，引起檢警關注，昨天採隔海視訊詢問製作筆錄，釐清是否違反漁業法。
謝男接受媒體訪問時表示，有沒有違法，自己也非常惶恐，但他尊重司法程序，也感謝檢警體恤蘭嶼在交通上的不便，給他能在當地派出所視訊詢問，省掉舟車勞頓的問題。
上月14日謝男出海船釣，下錨起錨時，不小心勾到軟珊瑚「海扇」，拍完照後，隨即放回大海。但照片意外外流，引發民眾熱議，檢警也相當關注，展開調查，但因天候影響，無法傳喚當事人，昨天採視訊詢問。
謝男強調，希望他自己發生的事件，能成為部落賦予教育的意義，同時也呼籲村民未來在傳統領域從事山域及海上活動遇到環保或動保問題時，一定要特別注意小心，避免違規觸法。
蘭嶼建蘭派出所員警表示，詢問謝男是要釐清案件，有沒有違反漁業法，最後還得有檢方及法院來認定。縣府農業處表示，初步了解，謝男非故意，且海扇非保育類，也立即放回海中，未另做他用，行為沒有違規。
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