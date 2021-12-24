台主怒了！娃娃機台供免費飲料當安慰獎…卻遭惡意竊取

娃娃機店為促進消費者遊玩意願，高雄楠梓有機台台主供零食、餅乾與飲料，讓未達足額保證取物的消費者可食用當「安慰獎」，豈料，日前台主發現，飲料莫名少了，調閱監視器才發現，竊嫌未消費，就順手拿走6瓶飲料，認為美意遭曲解，憤而報警；警方也循線找到犯案的詹姓男子，警詢後將他依竊盜罪函送。

遭竊的台主指出，他在德賢路承租娃娃機店，偶爾會放一些零食、餅乾與飲料，供應消費者，若玩娃娃機未達保證取物額度時，可自行拿來食用，也當作安慰獎，並非讓人任意拿取。

豈料，日前台主檢視娃娃機店內監視器運作是否正常時，卻赫然發現，有人入店不消費，直接拿走機台上的6罐鋁箔果菜汁，雖然市值僅有60多元，但台主認為美意遭曲解，也怕被對方當成「免費冰箱」任意取用，便憤而報警。