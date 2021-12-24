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影／等紅燈被衝撞...地面暗紅色液體擴散嚇人！

聯合報 / 記者張善寧／即時報導

雲林縣日前發生一起驚悚車禍，一輛轎車停等紅燈時，遭後車「絲毫未減速」下直接猛撞，導致轎車翻滾滑行數公尺，後方行車紀錄器拍下這驚悚的一幕，接著鏡頭還出現一大片暗紅色液體不斷在地面擴散，嚇壞網友；不過有網友分析這液體應該是機油，因為血液顏色較不透明。網友說，「那個流出來真的超驚悚」、「即使是機油，也覺得痛」、「東西剛流出來的時候嚇到我了」、「這是流傳已久的物理性煞車法」。

等紅燈被後車衝撞，鏡頭還出現一大片暗紅色液體不斷在地面擴散。翻攝／爆料公社
等紅燈被後車衝撞，鏡頭還出現一大片暗紅色液體不斷在地面擴散。翻攝／爆料公社

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