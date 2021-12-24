小豬悠哉逛交流道 國道警化身捕豬大隊 纏鬥多時終捕獲
一頭小黑豬日前出現在國道3號香山交流道與苗栗縣竹南鎮公義路口，在公路車陣中穿梭影響車行安全，竹南警分局接獲通報派員趕往，幾名員警原先試圖徒手捕捉，但黑豬四處亂竄，最後跑到路邊一處坡下的草叢躲藏，員警只好在四周警戒，等待縣府動物保護防疫所人員到場後，員警終於成功將黑豬捕獲。
竹南警分局表示，這頭小黑豬疑似從貨運車上掉落，也可能是從附近養豬戶脫逃，目前已交由動物保護防疫所人員帶回，呼籲失主前往認領。
警方19日下午3點多接獲民眾報案指稱，公義路與國3香山交流道路口附近有小豬出沒，十分危險，大同派出所警員郭家羽與竹南派出所警員陳彥儒、楊翊姍隨即趕往處理，員警發現黑豬在高速公路匝道口附近四處遊走，擔心牠亂竄釀成交通事故，3名員警試圖圍捕小豬，起先將小豬困在分隔島內，想上前徒手抓豬，不料牠左閃右避迅速逃走，最後跑到交流道旁下坡草叢處，員警只好在四周警戒。
動防所人員到場後，以捕狗網要嘗試捕豬，但小豬多次突破重圍脫逃，員警也分散持捕獸繩加入圍捕，與小黑豬纏鬥1個小時多後，伺機靠近，以迅雷不及掩耳的速度將牠套住，成功「逮捕」後，交由動防所人員帶回。
警方表示，在下班車潮來臨前，員警及時捕獲小豬，未發生危害，讓大家都鬆一口氣，經檢視小豬並無外傷，身上也無標示，警方調閱監視器，但無法判定小豬是從載運途中逃脫或從飼養戶走失，如果小豬是載運過程中掉落，依道路交通管理處罰條例，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。此外，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，也可處300元以上、600元以下罰鍰，提醒民眾載運貨物務必穩妥後再上路，以免造成交通危害。
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