小豬悠哉逛交流道 國道警化身捕豬大隊 纏鬥多時終捕獲

一頭小黑豬日前出現在國道3號香山交流道與苗栗縣竹南鎮公義路口，在公路車陣中穿梭影響車行安全，竹南警分局接獲通報派員趕往，幾名員警原先試圖徒手捕捉，但黑豬四處亂竄，最後跑到路邊一處坡下的草叢躲藏，員警只好在四周警戒，等待縣府動物保護防疫所人員到場後，員警終於成功將黑豬捕獲。

竹南警分局表示，這頭小黑豬疑似從貨運車上掉落，也可能是從附近養豬戶脫逃，目前已交由動物保護防疫所人員帶回，呼籲失主前往認領。

警方19日下午3點多接獲民眾報案指稱，公義路與國3香山交流道路口附近有小豬出沒，十分危險，大同派出所警員郭家羽與竹南派出所警員陳彥儒、楊翊姍隨即趕往處理，員警發現黑豬在高速公路匝道口附近四處遊走，擔心牠亂竄釀成交通事故，3名員警試圖圍捕小豬，起先將小豬困在分隔島內，想上前徒手抓豬，不料牠左閃右避迅速逃走，最後跑到交流道旁下坡草叢處，員警只好在四周警戒。

動防所人員到場後，以捕狗網要嘗試捕豬，但小豬多次突破重圍脫逃，員警也分散持捕獸繩加入圍捕，與小黑豬纏鬥1個小時多後，伺機靠近，以迅雷不及掩耳的速度將牠套住，成功「逮捕」後，交由動防所人員帶回。