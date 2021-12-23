快訊

因應台灣緊急狀況 共同社：日美制定聯合作戰計畫

熊好券「第300萬筆幸運兒」出爐！11人獲3千大禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林秉樞翻版！ 男不甘分手恐嚇散布裸照 這下糗大了

聯合報 / 記者曾伯愷柯毓庭／新北即時報導

恐怖情人再現！新北市新莊區一名呂姓男子，去年因係與女友商議分手，不料，呂男不甘分手，不斷寄發email要求與女復合，若不從就要散布交歡裸照。被害女子不堪其擾，直到今年還不斷寄發恐嚇信騷擾女子，宛若林秉樞翻版。這讓被害女子不再隱忍，委請律師遞狀提告。

據了解，這名恐怖情人呂姓男子（42歲），本身是某科技公司高階主管。多年前呂在職場結識被害Y女，兩人相談甚歡，雖然各有配偶，但幾次約會後，兩人竟甘願淪為以「小三」、「小王」，劈腿談起了地下戀情。奈何，呂男過於緊迫盯人，加上兩人個性迥異、做事方式截然不同。

「Y女心死，呂陷情難拔」交往一陣子後，Y女自覺無法繼續，於去年9月主動向呂提出分手，呂男萬般不願，但Y女心意已決，最後兩人雖分手，呂仍無法忘卻這段地下戀情，多次糾纏Y女苦求復合不成，得不到Y女回心轉意，讓呂萌生報復。去年開始不斷寄發E-MAIL恐嚇求復合，Y女沒再理會。

孰料，呂男竟以「若不願復合，就散布兩人交歡裸照」百般恐嚇，直到今年仍不願放棄求合，持續不斷寄發「散布交歡裸照」恐嚇騷擾Y女，這宛若林秉樞案翻版，讓被害Y女痛苦不堪，今年8月不再隱忍，即便人在國外，也要跨海委託台灣律師向檢方遞狀提告，目前案件交辦警方調查中。

呂男竟以「若不願復合，就散布兩人交歡裸照」百般恐嚇。情境示意圖。圖／Ingimage
呂男竟以「若不願復合，就散布兩人交歡裸照」百般恐嚇。情境示意圖。圖／Ingimage

恐嚇 分手 裸照

延伸閱讀

新北地檢署昨再傳喚高嘉瑜確認 林秉樞今首度被提訊

By2妹力撇當王力宏小三 反洩交往賭王兒劈腿破綻

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

李靚蕾收王力宏炮友裸照 三觀全毀揭他還藏召妓花名冊

相關新聞

扯！拒繳國道430次通行費 包租婆房子查封嚇到全繳清

新北市林姓婦人名下有車、有房，平時在市場做生意，並將位於桃園市桃園區的房子出租當包租婆，每個月來回國道20次，卻一再拖欠...

林秉樞翻版！ 男不甘分手恐嚇散布裸照 這下糗大了

恐怖情人再現！新北市新莊區一名呂姓男子，去年因係與女友商議分手，不料，呂男不甘分手，不斷寄發email要求與女復合，若不...

影／救護員遭路倒酒醉男攻擊 被依現行犯逮改送地檢署

宋姓男子昨晚疑酒醉路倒，新北市消防局汐止消防分隊救護員到場執行救護任務，同意就醫的宋男躺在擔架，才送上救護車，涉嫌突然出...

影／3學童包放騎樓 老伯當棄物偷竊送人下場慘

這樣也偷！新北市新莊區76歲劉姓男子，見中和街一處美語補習班外，放置許多小朋友包包，他伸手偷了3個轉送友人。業者發現小朋...

南投4山友遇颱風環流受困斷糧 救難員溯溪驚險救回

受颱風外圍環流影響，來自新北市的黃男山友一行4人，於伊巴厚山受困且缺糧，經南投縣消防局前天組織搜救隊伍，連夜出發前...

影／婦人戒指卡住指頭腫脹痛苦1個多月 消防員一招解決

台南市官田區一名婦人戒指卡在無名指上已逾一個月之久，因腫脹造成手指關節疼痛，陸續至診所就診治療，今天因疼痛難耐到官田區衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。