林秉樞翻版！ 男不甘分手恐嚇散布裸照 這下糗大了

恐怖情人再現！新北市新莊區一名呂姓男子，去年因係與女友商議分手，不料，呂男不甘分手，不斷寄發email要求與女復合，若不從就要散布交歡裸照。被害女子不堪其擾，直到今年還不斷寄發恐嚇信騷擾女子，宛若林秉樞翻版。這讓被害女子不再隱忍，委請律師遞狀提告。

據了解，這名恐怖情人呂姓男子（42歲），本身是某科技公司高階主管。多年前呂在職場結識被害Y女，兩人相談甚歡，雖然各有配偶，但幾次約會後，兩人竟甘願淪為以「小三」、「小王」，劈腿談起了地下戀情。奈何，呂男過於緊迫盯人，加上兩人個性迥異、做事方式截然不同。

「Y女心死，呂陷情難拔」交往一陣子後，Y女自覺無法繼續，於去年9月主動向呂提出分手，呂男萬般不願，但Y女心意已決，最後兩人雖分手，呂仍無法忘卻這段地下戀情，多次糾纏Y女苦求復合不成，得不到Y女回心轉意，讓呂萌生報復。去年開始不斷寄發E-MAIL恐嚇求復合，Y女沒再理會。