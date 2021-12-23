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影／3學童包放騎樓 老伯當棄物偷竊送人下場慘

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

這樣也偷！新北市新莊區76歲劉姓男子，見中和街一處美語補習班外，放置許多小朋友包包，他伸手偷了3個轉送友人。業者發現小朋友包包不見，調閱監視器畫面查看，赫見是劉男所偷，氣得報警處理。昨天中午警方循線逮人，偵詢時，劉男辯稱，以為包包是要丟棄，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，竊嫌劉男（76歲）周一上午8時50分，帶著毛小孩經過新北市新莊區中和街某美語補習班，見補習班外架上，放置許多小朋友包包，他先環顧四周沒人，東翻翻西找找，隨手將書包內東西清空，帶走3個價值1800元的小朋友包包離去。

事後，補習班業者開門發現，門外架上包包放置凌亂覺得有異，調閱監視器畫面查看，赫見原來是劉男所竊，氣得報警處理。警方獲報循線追緝，於昨天上午11時許，於復興路一段47巷口將劉男逮捕到案。偵詢時，劉男先是否認偷竊，辯稱是誤以為補習班外的包包是準備丟掉，才會隨手拿了3個當購物袋，不過後來丟了1個、2個送人。警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

警詢後依竊盜罪嫌移送劉男。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依竊盜罪嫌移送劉男。記者曾伯愷／翻攝
劉男見美語補習班外堆放許多小朋友包包，隨手拿了3個離開，遭竊盜罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
劉男見美語補習班外堆放許多小朋友包包，隨手拿了3個離開，遭竊盜罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

補習 監視器

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