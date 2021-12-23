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影／婦人戒指卡住指頭腫脹痛苦1個多月 消防員一招解決

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市官田區一名婦人戒指卡在無名指上已逾一個月之久，因腫脹造成手指關節疼痛，陸續至診所就診治療，今天因疼痛難耐到官田區衛生所檢查，經衛生所人員告知婦人，疼痛原因可能是因為戒指卡住所造成，將婦人載至官田消防分隊，不到5分鐘就移除戒指解決痛苦。

官田消防分隊小隊長陳至坤及隊員林建豪表示，評估婦人手指狀況後告知婦人須以破壞的方式移除戒指，婦人因手指疼痛難耐馬上就同意，先用厚紙穿過指環保護手指，接著用破壞剪刀剪斷並移除戒指，婦人立即露出輕鬆的笑容，手指關節不痛，狀況舒緩許多了！

官田消防分隊分隊長沈瑞益表示，分隊平均每個月會接獲一至兩件民眾戒指卡住的案件，同仁經驗豐富，會判斷依據戒指的材質、卡住情況選擇最好的方式。同時也建議民眾，若初期發現飾品無法取下時，應當下立即處理，如冰敷減輕腫脹、尋找專業人員協助，切勿置之不理或自己硬拔，易造成腫脹加劇。

台南官田消防分隊5分鐘解除婦人戒指卡住一個月的痛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南官田消防分隊5分鐘解除婦人戒指卡住一個月的痛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南官田消防分隊5分鐘解除婦人戒指卡住一個月的痛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南官田消防分隊5分鐘解除婦人戒指卡住一個月的痛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南官田消防分隊5分鐘解除婦人戒指卡住一個月的痛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南官田消防分隊5分鐘解除婦人戒指卡住一個月的痛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南官田消防分隊5分鐘解除婦人戒指卡住一個月的痛苦。記者吳淑玲／翻攝
台南官田消防分隊5分鐘解除婦人戒指卡住一個月的痛苦。記者吳淑玲／翻攝

衛生所 台南

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