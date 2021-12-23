影／婦人戒指卡住指頭腫脹痛苦1個多月 消防員一招解決

台南市官田區一名婦人戒指卡在無名指上已逾一個月之久，因腫脹造成手指關節疼痛，陸續至診所就診治療，今天因疼痛難耐到官田區衛生所檢查，經衛生所人員告知婦人，疼痛原因可能是因為戒指卡住所造成，將婦人載至官田消防分隊，不到5分鐘就移除戒指解決痛苦。

官田消防分隊小隊長陳至坤及隊員林建豪表示，評估婦人手指狀況後告知婦人須以破壞的方式移除戒指，婦人因手指疼痛難耐馬上就同意，先用厚紙穿過指環保護手指，接著用破壞剪刀剪斷並移除戒指，婦人立即露出輕鬆的笑容，手指關節不痛，狀況舒緩許多了！