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超速44次拖欠罰鍰 新北執行分署查封車輛才繳清

中央社 / 記者沈佩瑤新北23日電

2名女性車主積欠交通罰鍰逾10萬元，其中一人光超速就44次、總計欠繳22萬3000餘元。情境示意圖。記者胡蓬生／攝影
2名女性車主積欠交通罰鍰逾10萬元，其中一人光超速就44次、總計欠繳22萬3000餘元。情境示意圖。記者胡蓬生／攝影
行政執行署新北分署今天表示，日前成立專案抓車小組，發現2名女性車主積欠交通罰鍰逾10萬元，其中一人光超速就44次、總計欠繳22萬3000餘元，經查封拖吊車輛後，均繳清。

新北分署發布新聞稿指出，配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，特別與新北市政府交通局合作成立專案抓車小組。

新北分署表示，家住新北市泰山區的31歲賴姓女子，除積欠汽機車燃料使用費，加上多次違規停車、停車未繳納停車費及行駛高速公路未繳納ETC通行費等，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰上百筆，總計積欠約14萬3700元。

新北執行分署13日接獲交通局通報，前往土城區查封賴女名下車輛時，她的丈夫突現身表示因手頭不方便，一時無法處理，但願配合把車開到執行分署暫時保管，以節省拖吊費和保管費。

隔天賴女在丈夫陪同下到執行分署，她告訴書記官因月薪只有2萬餘元，車貸繳納中，家有幼兒又身懷六甲，無法一次繳清罰鍰，最後獲同意先繳納部分，餘款分5期、每期2萬4000元繳清，並由其先生立擔保書後，將車領回。

執行分署表示，還有三峽區一名60歲林姓女子，本身為某工程公司負責人，除積欠健保費、汽機車燃料使用費、未繳納汽機車燃料使用費及未加保強制汽車責任保險罰鍰外，路邊收費停車格費用也未繳清。

林女又因多次交通違規及行駛高速公路未繳納ETC通行費等，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰金額約18萬元，總計積欠約22萬3000餘元。

執行分署指出，林女交通違規態樣包括闖紅燈、違規自右側超車、未遵守交通號誌、違規臨時停車、未依規定使用方向燈及機車未依車道行駛各1次，未繫安全帶3次，違規變換車道4次，超速行駛44次，堪稱「超速女王」。

新北分署14日接獲交通局通報，到三峽區查封林女的車輛卻撲空，16日再度獲報，在蘆洲區查封車子並拖吊保管，翌日接到林女電話稱尚未決定如何處理欠款。

執行分署今天說，林女已繳清欠款，籲民眾應遵守道路交通安全規則，以免危及道路交通安全，並遭受裁罰而破財，更應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行，額外損失車輛拖吊費及保管費。

高速公路 交通違規

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