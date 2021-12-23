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噗浪發文嗆美麗島站隨機殺5人 25歲男醫院就逮

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

林男發文內容。圖／讀者提供
林男發文內容。圖／讀者提供
屏東25歲林姓男子今清晨6時許在噗浪網站發文，稱明天要在高雄捷運美麗島站隨機殺5人，網友發現截圖報警；警方循線找到林男，他因情緒不穩正被母親送到醫院治療，林男施打鎮靜劑後仍在昏睡中，警方將朝刑法恐嚇公眾罪偵辦。

林男家住屏東內埔，與母親同住，疑似不滿被網友嘲諷，今天在噗浪網站發文，稱「明天會在高雄捷運美麗島站隨機殺5人」、「你們大概會覺得是開玩笑」、「也許真的是開玩笑，看你們要不要相信囉」。

網友看到後接著留言「我信你，幫你報警」、「是不是玩笑都沒關係，先備份報案」。警方獲報後調查，根據噗浪提供資料，交叉比對確認林男身分，上午發現林男正好在醫院直播，確認他位置後到醫院調查。

林男母親透露，貼文內容確實是林男發布，兒子上午情緒不穩，她緊急將他送到醫院觀察，經過治療心情已經平穩。警方在林男身上未查獲致命凶器，目前還在醫院，預計等林醒來後再進一步偵詢釐清案情。

高雄捷運警察因此事增加巡邏組數與巡邏密度，美麗島站全日加強巡守並盤查可疑人事物。

捷運 恐嚇

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