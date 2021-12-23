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扯！拒繳國道430次通行費 包租婆房子查封嚇到全繳清
新北市林姓婦人名下有車、有房，平時在市場做生意，並將位於桃園市桃園區的房子出租當包租婆，每個月來回國道20次，卻一再拖欠拒繳過路費，累計達430次、1萬3206元，行政執行署桃園分署認為她惡性重大，平白享受用路方便卻不繳錢，查封她房子沒幾天，林就迅速全部繳清。
桃園分署指出，林婦（55歲）2018年月9至2019年12月間，因每個月都會開車通行高速公路來回至少20次，累積430次通行費高達1萬3206元，經催繳卻不願理會。
經查，林婦名下有2輛車，還有位於桃園區的房子，並在公有市場做生意，明明有一定資力卻不繳錢，平白享受高速公路的便利，獲得一定經濟效益後不願繳納通行費。
桃園分署認為林惡性重大，上月到林婦家中查封她出租的房子，結果當晚租客回來見大門遭張貼封條，立刻向房東反應，林這才發覺嚴重性，沒過多久就將積欠2年多的1萬多元過路費全部繳清。
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