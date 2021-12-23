比特犬掙脫繩索失控傷人 老翁、郵差皆受害

雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷路人意外，據了解，這隻咬人的犬隻當時自行掙脫繩索，衝出家門外咬傷路過的行人及郵差，2人被咬出約2公分傷口，就醫治療後幸無大礙；縣府動植物防疫所指出，比特犬具有攻擊性，飼主應加強鏈綁，以免犬隻攻擊他人，若未依規定處置，依法可處3萬至15萬元罰鍰。

褒忠鄉中民村津踢上午發生比特犬咬傷人意外，目擊者說，該犬隻是從住家衝到道路，吠叫並衝向當時騎電動車經過的吳姓老翁，老翁被突如其來的舉動嚇得不知所措，隨即被狗咬住左小腿摔倒在地。

目擊者指出，當時又有另一名曾姓郵差正在送信，見狀想上前馳援，因常在附近送信所以希望藉呼喊該犬隻名字轉移注意力，未料竟也遭比特犬咬傷右後腳，2人均撕裂傷。

據悉，這隻肇禍的比特犬由林姓飼主所養，平時都被綁著，今天早上疑因正好是放風時間，不慎往外衝，飼主見狀強拉鍊繩仍拉不住狗，緊跟在後但仍發生意外，幸好死命抱住比特犬後，該犬隻慢慢冷靜下來才結束這場驚魂，目前警方已完成筆錄，但傷者尚未提告。

據了解，林姓飼主養這隻比特犬已1年多，平常都會綁住，今天犬隻突然掙脫攻擊路人，防疫所將依相關行政程序與事證蒐集，以違反動物保護法第20條疏縱犬隻裁罰飼主，最高可罰3萬元。

防疫所指出，比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，飼主須在2023年2月28日前完成犬隻申報備查，成為合法飼養的比特犬，及比特犬飼養者，目前雲林縣飼養比特犬完成登記飼主97人，犬隻123隻。