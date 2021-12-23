快訊

四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比特犬掙脫繩索失控傷人 老翁、郵差皆受害

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷路人意外，據了解，這隻咬人的犬隻當時自行掙脫繩索，衝出家門外咬傷路過的行人及郵差，2人被咬出約2公分傷口，就醫治療後幸無大礙；縣府動植物防疫所指出，比特犬具有攻擊性，飼主應加強鏈綁，以免犬隻攻擊他人，若未依規定處置，依法可處3萬至15萬元罰鍰。

褒忠鄉中民村津踢上午發生比特犬咬傷人意外，目擊者說，該犬隻是從住家衝到道路，吠叫並衝向當時騎電動車經過的吳姓老翁，老翁被突如其來的舉動嚇得不知所措，隨即被狗咬住左小腿摔倒在地。

目擊者指出，當時又有另一名曾姓郵差正在送信，見狀想上前馳援，因常在附近送信所以希望藉呼喊該犬隻名字轉移注意力，未料竟也遭比特犬咬傷右後腳，2人均撕裂傷。

據悉，這隻肇禍的比特犬由林姓飼主所養，平時都被綁著，今天早上疑因正好是放風時間，不慎往外衝，飼主見狀強拉鍊繩仍拉不住狗，緊跟在後但仍發生意外，幸好死命抱住比特犬後，該犬隻慢慢冷靜下來才結束這場驚魂，目前警方已完成筆錄，但傷者尚未提告。

據了解，林姓飼主養這隻比特犬已1年多，平常都會綁住，今天犬隻突然掙脫攻擊路人，防疫所將依相關行政程序與事證蒐集，以違反動物保護法第20條疏縱犬隻裁罰飼主，最高可罰3萬元。

防疫所指出，比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，飼主須在2023年2月28日前完成犬隻申報備查，成為合法飼養的比特犬，及比特犬飼養者，目前雲林縣飼養比特犬完成登記飼主97人，犬隻123隻。

防疫所表示，比特犬是具有攻擊性，出入公共場所或公眾得出入的場所時，應由成年人陪同，並以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，且配戴不影響散熱的透氣口罩。

雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷2名路人意外，該犬隻經主人死命抱著才逐漸冷靜下來，才未再繼續攻擊。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷2名路人意外，該犬隻經主人死命抱著才逐漸冷靜下來，才未再繼續攻擊。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷2名路人意外，傷者均被咬出2公分撕裂傷，就醫治療幸無大礙。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷2名路人意外，傷者均被咬出2公分撕裂傷，就醫治療幸無大礙。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷騎電動車路過的8旬老翁及送信郵差，傷者均被咬出2公分撕裂傷。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷騎電動車路過的8旬老翁及送信郵差，傷者均被咬出2公分撕裂傷。記者陳苡葳／翻攝

比特犬

延伸閱讀

比特犬咬死3歲童惹議 知名律師無奈：訓練成殺人機器再處死

比特犬咬人傷亡頻傳 狗學校校長：我不敢收

影／比特犬咬死3歲童 潘孟安臉書遭洗版 潘：朝媒合認養

比特犬恐處死！米可白揭「被犧牲」殘酷真相

相關新聞

噗浪發文嗆美麗島站隨機殺5人 25歲男醫院就逮

屏東25歲林姓男子今清晨6時許在噗浪網站發文，稱明天要在高雄捷運美麗島站隨機殺5人，網友發現截圖報警；警方循線找到林男，...

派出所前狂按喇叭示威 謊報男今被逮

彰化縣陳姓男子多次謊報槍擊案只被法辦一次，膽子越來越大，日前到芳苑警分局萬興派出所門前狂按喇叭，員警出門要攔檢，陳男加速...

9月大男嬰猝死僅4.1公斤 醫院通報兒虐父母訊後均請回

桃園1名9月大男嬰昨在家猝死，徐姓父親、塗姓母親表示孩子喝奶時嗆到，但到院前就沒了呼吸心跳，醫院發現男嬰骨瘦嶙峋、臉頰凹...

比特犬掙脫繩索失控傷人 老翁、郵差皆受害

雲林縣褒忠鄉今天發生一隻比特犬咬傷路人意外，據了解，這隻咬人的犬隻當時自行掙脫繩索，衝出家門外咬傷路過的行人及郵差，2人...

影／婦人戒指卡住指頭腫脹痛苦1個多月 消防員一招解決

台南市官田區一名婦人戒指卡在無名指上已逾一個月之久，因腫脹造成手指關節疼痛，陸續至診所就診治療，今天因疼痛難耐到官田區衛...

影／提領36萬小額貸款？ 女行員用這招比對說詞揪詐徒

彰化縣張姓男子在月初時接獲歹徒假冒姪子，向張借36萬周轉，張不疑前往匯款，歹徒隨即指示在台中市、提供人頭帳戶的陳姓男子前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。