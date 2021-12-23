他上網嗆明天捷運美麗島站隨機殺5人 警在醫院逮人

一名25歲的林姓男子今天在社群網站上Po文，指明天將要在高雄捷運美麗島站隨機殺5人。情境示意圖。圖／Ingimage 一名25歲的林姓男子今天在社群網站上Po文，指明天將要在高雄捷運美麗島站隨機殺5人，高雄警方獲報後不敢大意，透過偵辦找到發文的林男，發現他疑似情緒不穩，還在醫院中。

據了解，林男今天在社群網站上po文，「明天他會在高雄捷運美麗島站隨機殺5人」、「你們大概會覺得是開玩笑」、「也許真的是開玩笑，看你們要不要相信囉」。

林發完後也有其他網友留言「我信你，幫你報警」、「是不是玩笑都沒關係，先備份報案」。

今天上午高雄警方獲報後就全力展開調查，在高雄某醫院找到林男，只是他疑似情緒不穩，還在醫院中。

針對林的作為，高雄捷運警察隊長林宗賢也說，捷警隊即日起增加巡邏組數與巡邏密度，美麗島站全日加強巡守並盤查可疑人事物。