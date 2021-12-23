聽新聞
test
0:00 / 0:00
他上網嗆明天捷運美麗島站隨機殺5人 警在醫院逮人
一名25歲的林姓男子今天在社群網站上Po文，指明天將要在高雄捷運美麗島站隨機殺5人，高雄警方獲報後不敢大意，透過偵辦找到發文的林男，發現他疑似情緒不穩，還在醫院中。
據了解，林男今天在社群網站上po文，「明天他會在高雄捷運美麗島站隨機殺5人」、「你們大概會覺得是開玩笑」、「也許真的是開玩笑，看你們要不要相信囉」。
林發完後也有其他網友留言「我信你，幫你報警」、「是不是玩笑都沒關係，先備份報案」。
今天上午高雄警方獲報後就全力展開調查，在高雄某醫院找到林男，只是他疑似情緒不穩，還在醫院中。
針對林的作為，高雄捷運警察隊長林宗賢也說，捷警隊即日起增加巡邏組數與巡邏密度，美麗島站全日加強巡守並盤查可疑人事物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言