派出所前狂按喇叭示威 謊報男今被逮

彰化縣陳姓男子多次謊報槍擊案只被法辦一次，膽子越來越大，日前到芳苑警分局萬興派出所門前狂按喇叭，員警出門要攔檢，陳男加速並一路蛇行逃逸，很多民眾目睹誇張行徑，警方忍無可忍，報請彰化地檢署檢察官指揮抓人，今天逮捕他依公共危險罪嫌移送偵辦。

芳苑警分局偵查隊長劉竣明今天表示，陳男（43歲）12月21日凌晨1點30分在萬興派出所門前狂按喇叭，公然挑釁公權力及凌晨製造噪音的行為，讓附近居民受不了，通報警方趕快處理，否則大家都別想睡覺，萬興派出所員警走出派出所要攔檢，陳男見狀加速逃逸。

據了解，陳男從事裝潢業，多次謊報槍擊案、聚眾滋事案，聲稱「我人在現場，你們（警方）趕快來。」警方趕到後，發現現場空無一人，被戲耍好幾次次，但每次接到陳男電話，明知可能是陳男酒後亂講亂報，「不怕一萬，只怕萬一」是真有社會案件而警方沒到場，恐怕難以交代，所以警方一再上當，氣得牙癢癢。

陳男21日凌晨一路蛇行閃避追捕，根本不管路上車輛安全，警方怕追撞其它車子，後來被他順利加速逃跑，警方依公共危險罪嫌函送，但被外界認為處理態度不夠強硬，以前謊報戲弄警方，如今在門前「示威」，警方即聲請彰化地檢署檢察官指揮抓人。芳苑警分局偵查隊長劉竣明說，陳男本月謊報有槍擊案，被警方依涉犯社會秩序維護法函送偵辦。