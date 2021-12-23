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影／泰山路樹傾倒車道 駕駛這句話直白超好笑

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區泰林路三段今上午山壁土石鬆動，造成路樹傾倒擋住半邊車道。有民眾開車路過，將行車紀錄器畫面上傳臉書《ㄨㄚ是泰山人》貼文寫道，「警察姊姊，妳站在那邊攔下山車輛，誰看的清楚呀！」直白的讓人會心一笑。

據了解，今天上午11時許，新北市泰山區泰林路三段335號前（往泰山方向），發生山壁土石鬆動，造成一棵路樹傾倒半邊車道，警消獲報派員趕抵，一輛消防車橫置半邊車道閃燈警示。隨即聯繫相關單位，並通知協力廠商到場處理，30分鐘后清除路面樹幹樹葉，將傾倒路樹移至路邊，恢復雙向通車。所幸事發當下，沒有波及其他路過人車，現場沒人受傷。

事發後有民眾開車路過，還搞不清發生何事？只見車前方一輛閃著警示燈的消防車，橫置半邊車道，他小心翼翼駛出至對向車道，這才發現原來是山壁土石鬆動，導致一棵路樹傾倒擋住半邊車道，對向車道則有一女員警正在交通管制。

事後民眾把行車紀錄器畫面上傳臉書《ㄨㄚ是泰山人》貼文寫道「警察姊姊，妳站在那邊攔下山車輛，誰看的清楚呀！」底下網友按讚留言「哈哈哈哈」直白字句讓人會心一笑。

民眾貼文，女警站在遠處攔下山車輛，直白著說「誰看的清楚呀！」圖／翻攝臉書《ㄨㄚ是泰山人》
民眾貼文，女警站在遠處攔下山車輛，直白著說「誰看的清楚呀！」圖／翻攝臉書《ㄨㄚ是泰山人》
新北市泰山區泰林路三段路樹傾倒。記這曾伯愷／翻攝
新北市泰山區泰林路三段路樹傾倒。記這曾伯愷／翻攝
新北市泰山區泰林路三段路樹傾倒。記這曾伯愷／翻攝
新北市泰山區泰林路三段路樹傾倒。記這曾伯愷／翻攝
新北市泰山區泰林路三段路樹傾倒，警消到場協處。圖／翻攝臉書《ㄨㄚ是泰山人》
新北市泰山區泰林路三段路樹傾倒，警消到場協處。圖／翻攝臉書《ㄨㄚ是泰山人》

車道 路樹

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