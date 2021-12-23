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桃園9月大男嬰瘦成皮包骨 營養不良在家猝死警追查中

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市1名9個多月大男嬰昨不明原因猝死，醫院發現他骨瘦嶙峋、雙頰凹陷，身形明顯比同齡嬰兒小很多，懷疑長期營養不良，轄區警方循線找到男嬰的父母，目前已帶回詢問了解照顧狀況，同時報請檢方相驗確認男嬰死因，釐清有無兒虐。

據了解，徐姓男子和妻子和2歲大女兒、9月大男嬰一同住在八德區某社區，昨晚發現兒子有異狀，呼叫都沒反應，整個人突然失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍死亡。

由於男嬰瘦到幾乎皮包骨，且臉頰明顯凹陷，但從外觀看並無明顯外傷，醫院擔心生前長期營養不良或遭虐待，轉報警方追查找到這對父母，今天下午也經約談到案，預計傍晚由檢察官相驗，除確認死因並釐清父母有無涉及妨害幼童發育等刑責。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，昨晚獲報男嬰死亡案，經查該家庭過去並無被通報有家暴情形，但男嬰明顯體型瘦小，另外2歲大的姊姊則正常，後續會評估是否由親戚代為照顧。

八德分局。記者曾健祐／攝影
八德分局。記者曾健祐／攝影

桃園 家庭暴力 嬰兒

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