快訊

選錯月份退休差很多 勞退新制基金的祕密小金庫是你最後指望

徐若瑄捲王力宏離婚風波 老公首發聲：嚴重影響我們一家

影／新北男子久病厭世想不開 員警衝進淡水河協助救援

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區往北市方向的台北橋上，上周六傍晚有1名60歲蔡姓男子突然跳入淡水河裡輕生，幸好當時退潮水不深，員警查看後連忙通報消防支援，衝進河川爛泥中把救上岸，耐心勸說之後由救護車送醫檢查。

三重派出所警員李啟豪、黃祈正，18日傍晚6時許接獲民眾報案，指稱台北橋上有1輛機車停在機車道中央，造成後方回堵。2名員警火速趕抵，發現機車引擎仍然發動著，卻不見騎士人影。

警員黃祈正拿手電筒往漆黑的橋下探望，驚見1名男子於河面上載浮載沉，立刻通報消防局請求支援，警員李啟豪馬上衝下橋從河岸靠近，等到救護人員抵達時，李啟豪也走入水中，把卡在爛泥裡的男子拉住，協助消防隊員順利把人救回岸上。

60歲蔡姓男子聲稱久患心臟病且嚴重睡眠障礙，長期處於負面情緒中，才會想不開。員警耐心聆聽訴苦，並勸他要堅強活著，任何事情都還有希望，身體也一定會好起來的。最後通報衛生局確認是否需要強制就醫，由救護車送醫檢查。

三重警分局呼籲民眾珍惜生命，需要協助可撥打衛生福利部安心專線：1925（依舊愛我）／張老師專線：1980／生命線協談專線：1995。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

員警和消防隊員聯手將跳河輕生的男子救上岸。圖／警方提供
員警和消防隊員聯手將跳河輕生的男子救上岸。圖／警方提供
三重派出所警員李啟豪奮不顧身衝進淡水河，把卡在爛泥的輕生男子救上岸，衣褲沾滿泥。圖／警方提供
三重派出所警員李啟豪奮不顧身衝進淡水河，把卡在爛泥的輕生男子救上岸，衣褲沾滿泥。圖／警方提供

衛生局 生命線

延伸閱讀

新北：公托加薪每月4000元 準公托調高久任獎金

新北工務局人員涉賄 侯友宜：這是2013年舊案

影／新北送大禮 托嬰中心員工每月加薪4000元

助隔離者安置毛寶貝 新北表揚寵物業者與動物醫院

相關新聞

桃園9月大男嬰瘦成皮包骨 營養不良在家猝死警追查中

桃園市1名9個多月大男嬰昨不明原因猝死，醫院發現他骨瘦嶙峋、雙頰凹陷，身形明顯比同齡嬰兒小很多，懷疑長期營養不良，轄區警...

苗栗男子捕毛蟹不慎落水遭沖走 消防持續搜救中

40歲邱姓男子今天凌晨與朋友到苗栗縣頭屋鄉後龍溪、老田寮溪匯流處附近的龍頸潭捕捉毛蟹，疑似撒網時不慎失足滑落潭中，被水流...

高雄男酒醉「無聊」縱火燒垃圾交通錐 驗出酒測值達0.88

高雄曾姓男子今天凌晨酒醉後，竟然在小港區沿海一路上縱火，轄區警方小港分局獲報到場將他逮捕，曾男說出「無聊，不知道幹嘛」，...

精神疾病患者都很暴力嗎？打破思覺失調刻板印象

精神疾病並非像是跌倒這種皮肉傷會有破皮、流血的直接反應與呈現，而是在不知不覺的情況下來襲，當然有諸多預防的方式，但什麼時候可以覺察自己可能有精神疾病而需要醫療的協助，則牽涉到「病識感」。

影／半聯結車疑超載拒檢還加速逃逸 警直接開罰9萬

一輛營業半聯結車駕駛日前行駛在國道三號北向370公里田寮段，疑因不依規定過磅被國道警察要求停車受檢，但駕駛不僅不停還加速...

桃園地質測量員跌落5公尺深井 消防特搜隊馳援救出送醫

桃園市1名邱姓地質測量員今早上9點多工作時，疑似不慎掉落深達5公尺的深井無法脫困，所幸仍意識清醒報案求救，桃園市消防局包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。