影／新北男子久病厭世想不開 員警衝進淡水河協助救援

新北市三重區往北市方向的台北橋上，上周六傍晚有1名60歲蔡姓男子突然跳入淡水河裡輕生，幸好當時退潮水不深，員警查看後連忙通報消防支援，衝進河川爛泥中把救上岸，耐心勸說之後由救護車送醫檢查。

三重派出所警員李啟豪、黃祈正，18日傍晚6時許接獲民眾報案，指稱台北橋上有1輛機車停在機車道中央，造成後方回堵。2名員警火速趕抵，發現機車引擎仍然發動著，卻不見騎士人影。

警員黃祈正拿手電筒往漆黑的橋下探望，驚見1名男子於河面上載浮載沉，立刻通報消防局請求支援，警員李啟豪馬上衝下橋從河岸靠近，等到救護人員抵達時，李啟豪也走入水中，把卡在爛泥裡的男子拉住，協助消防隊員順利把人救回岸上。

60歲蔡姓男子聲稱久患心臟病且嚴重睡眠障礙，長期處於負面情緒中，才會想不開。員警耐心聆聽訴苦，並勸他要堅強活著，任何事情都還有希望，身體也一定會好起來的。最後通報衛生局確認是否需要強制就醫，由救護車送醫檢查。

三重警分局呼籲民眾珍惜生命，需要協助可撥打衛生福利部安心專線：1925（依舊愛我）／張老師專線：1980／生命線協談專線：1995。