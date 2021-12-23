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苗栗男子捕毛蟹不慎落水遭沖走 消防持續搜救中

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

40歲邱姓男子今天凌晨與朋友到苗栗縣頭屋鄉後龍溪、老田寮溪匯流處附近的龍頸潭捕捉毛蟹，疑似撒網時不慎失足滑落潭中，被水流沖走，苗栗縣消防局據報趕往搜救，但到凌晨4點半都未發現落水者的蹤跡，今天上午7點救援人員再度展開搜救行動，並派遣潛水人員入水尋找，但到下午1點多仍無所獲。

苗栗縣消防局表示，今天凌晨零時許接獲民眾報案，頭屋鄉龍頸潭有人溺水，救援人員趕往搜救到凌晨4點多，找到疑似落水男子戴的頭燈，但未發現人影，搜救人員上午持續展開救行動，當地水面看似平穩，但水下有急流，水下搜尋行動有一定難度。

與邱姓男子一同前往捕蟹的謝姓友人向警方表示，落水者當時帶著網具向水閘門方向而去，但拋網時疑似沒站穩而摔落水中，隨即被水流沖走。

男子今天凌晨到苗栗縣頭屋鄉後龍溪、老田寮溪匯流處附近的龍頸潭捉毛蟹，疑似不慎落水失蹤，消防人員持續搜救。圖／民眾提供
男子今天凌晨到苗栗縣頭屋鄉後龍溪、老田寮溪匯流處附近的龍頸潭捉毛蟹，疑似不慎落水失蹤，消防人員持續搜救。圖／民眾提供
男子今天凌晨到苗栗縣頭屋鄉後龍溪、老田寮溪匯流處附近的龍頸潭捉毛蟹，疑似不慎落水失蹤，消防人員持續搜救。圖／民眾提供
男子今天凌晨到苗栗縣頭屋鄉後龍溪、老田寮溪匯流處附近的龍頸潭捉毛蟹，疑似不慎落水失蹤，消防人員持續搜救。圖／民眾提供

苗栗縣 溺水

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