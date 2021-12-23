聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗男子捕毛蟹不慎落水遭沖走 消防持續搜救中
40歲邱姓男子今天凌晨與朋友到苗栗縣頭屋鄉後龍溪、老田寮溪匯流處附近的龍頸潭捕捉毛蟹，疑似撒網時不慎失足滑落潭中，被水流沖走，苗栗縣消防局據報趕往搜救，但到凌晨4點半都未發現落水者的蹤跡，今天上午7點救援人員再度展開搜救行動，並派遣潛水人員入水尋找，但到下午1點多仍無所獲。
苗栗縣消防局表示，今天凌晨零時許接獲民眾報案，頭屋鄉龍頸潭有人溺水，救援人員趕往搜救到凌晨4點多，找到疑似落水男子戴的頭燈，但未發現人影，搜救人員上午持續展開救行動，當地水面看似平穩，但水下有急流，水下搜尋行動有一定難度。
與邱姓男子一同前往捕蟹的謝姓友人向警方表示，落水者當時帶著網具向水閘門方向而去，但拋網時疑似沒站穩而摔落水中，隨即被水流沖走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言