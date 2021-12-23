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影／半聯結車疑超載拒檢還加速逃逸 警直接開罰9萬

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

一輛營業半聯結車駕駛日前行駛在國道三號北向370公里田寮段，疑因不依規定過磅被國道警察要求停車受檢，但駕駛不僅不停還加速逃逸，警方後續依規定開罰9萬元，追車影像被網友分享在爆料公社，並貼出罰單，直呼「GDP趕時間！90000直接給你沒再跟你543的啦」。

影片中，一輛藍色大型半聯結車行駛在國道外側車道，國道警察以擴音器、鳴笛並揮指揮棒要求該車輛靠邊停車，但駕駛連車窗都沒搖下，還加速往前，車速幾乎破百，整個過程險象環生，幸好沒波及到其他車輛，但半聯結車拒絕攔檢的行為也被全程拍下。

網友猜測，駕駛當時可能是無照、喝酒且超載三樣都有，才拒絕受檢，可能罰9萬還比較便宜，也有網友表示，說不定貨櫃內的東西比9萬罰款還貴，怎麼超速都賺。

國道警察第五大隊表示，田寮分隊值勤員警11月29日晚間11時許於國道三號田寮段發現一輛營業半聯結車疑似超載，以指揮棒示意並以擴音器要求該車停車受檢，但駕駛拒絕停車並加速逃逸，員警基於安全考量蒐證齊全後，依道路交通管理處罰條例處9萬元罰鍰，並記該車違規紀錄1次。

一輛營業半聯結車駕駛11月29日晚間行駛在國道三號田寮段，拒絕警方攔檢過磅，警方依法開罰9萬元。圖／翻攝自爆料公社
一輛營業半聯結車駕駛11月29日晚間行駛在國道三號田寮段，拒絕警方攔檢過磅，警方依法開罰9萬元。圖／翻攝自爆料公社
一輛營業半聯結車駕駛11月29日晚間行駛在國道三號田寮段，拒絕警方攔檢過磅，警方依法開罰9萬元。圖／翻攝自爆料公社
一輛營業半聯結車駕駛11月29日晚間行駛在國道三號田寮段，拒絕警方攔檢過磅，警方依法開罰9萬元。圖／翻攝自爆料公社
一輛營業半聯結車駕駛11月29日晚間行駛在國道三號田寮段，拒絕警方攔檢過磅，警方依法開罰9萬元。圖／翻攝自爆料公社
一輛營業半聯結車駕駛11月29日晚間行駛在國道三號田寮段，拒絕警方攔檢過磅，警方依法開罰9萬元。圖／翻攝自爆料公社
一輛營業半聯結車駕駛11月29日晚間行駛在國道三號田寮段，拒絕警方攔檢過磅，警方依法開罰9萬元。圖／翻攝自爆料公社
一輛營業半聯結車駕駛11月29日晚間行駛在國道三號田寮段，拒絕警方攔檢過磅，警方依法開罰9萬元。圖／翻攝自爆料公社

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