不信是詐騙！男為和網友「小甜」吃飯花3萬買遊戲點數

年關近詐騙不斷，台南市新化警1日查獲兩詐騙案，阻詐金額破百萬元，其中在山上郵局的詐騙案，經員警埋伏成功逮捕車手，另男子認識網友「小甜」依其指示購買遊戲點數，幸好店員和警方及時阻止，警方除積極報案迫使詐騙集團犯罪行徑無所遁形，成功保護民眾財產安全，也呼籲要提高警覺。

山上分駐所昨天接獲山上郵局來電表示，有民眾欲匯款疑似遭詐騙集團詐欺，副所長林政輝、巡佐楊錦煌，趕赴發現是詐騙集團叫被詐騙人將新台幣99萬5千元匯入楊姓嫌犯帳戶，並指示楊嫌將其中85萬元提出，會有人與其聯絡交付，楊嫌可抽得新台幣1萬9千元。

警方通知楊嫌到案，研判楊嫌是受詐騙集團利用人頭，分局長指示立即組成專案小組，專案人員掌握楊嫌與詐騙集團聯繫管道後，續追查王姓車手取贓款後埋伏逮捕，王嫌坦承以2500元代價受雇詐騙集團取款，並扣得作案手機1支，全案依詐欺罪移送台南地檢署後續偵辦。

知義派出所昨天也成功阻詐1萬8千元，黃姓被害人（ 36歲），昨天到新化區知母義7-11超商購買遊戲點數4筆，共計1萬8千元，到櫃檯繳錢時，超商店員發覺疑似詐騙案件，故意拖延被害人繳款並通報員警前往處理，巡佐邱銘孝、警員蘇錦修立即趕到與被害人溝通後。

因被害人堅信不是遭詐騙，員警只好先將被害人帶回所內瞭解詳情，經突破心防被害人始透露詐騙經過，被害人表示在通訊軟體LINE認識網友小甜，並想與他見面吃飯，被害人不疑有他，依其指示21日19時24分，至台南市北區和緯路2段252號和緯統一超商購買遊戲點數1萬3千元，並拍照點數序號、密碼給對方，22日再前往知母義統一超商欲再購買遊戲點數，經警方向被害人表示此為假交友真詐財詐騙手法，被害人始相信遭詐騙。