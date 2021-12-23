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影／慣竊變裝搭小黃想製造斷點 員警認出老面孔速破案

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市善化區連續發生至少4起竊盜案，犯嫌鎖定店面商家及民宅，翻牆進入後，破壞門窗鎖入內偷竊現金。

善化警分局員警追查發現從事園藝臨時工、有多次對店面商家下手的竊盜前科的44歲張姓男子又故技重施，雖然他犯案後變裝，還是被逮，今依竊盜罪嫌送辦。

善化派出所所長陳碧章說，竊嫌都是搭火車到善化車站附近、隨機尋找行竊目標，承認竊取4處得手7萬多元，並在公共廁所「變裝」後轉搭計程車離開；張嫌以搭火車、變裝及轉搭計程車的方式想製造「斷點」，增加警方偵查困難。

他表示，經調閱相關影像資料，蒐證後向台南地院聲請搜索票獲准，到歸仁區逮捕張嫌到案，當場查扣做案穿著衣物，不過偷到的贓款早已花光。

善化分局長歐祖明表示，年關將近各店家、住宅需提高警覺，若有陌生人徘徊、察看，甚至門口疑似遭做記號，應立即與派出所連繫，這次歹徒利用商家禮拜天未作生意，於前一天晚深夜破壞門窗，侵入店家犯案，請民眾注意此類犯罪手法，平時應作好監視器、保全、加固門窗等安全維護。

慣竊廁所變裝、搭小黃想製造斷點，員警認出老面孔速破案。記者周宗禎／翻攝
慣竊廁所變裝、搭小黃想製造斷點，員警認出老面孔速破案。記者周宗禎／翻攝
慣竊廁所變裝、搭小黃想製造斷點，員警認出老面孔速破案。記者周宗禎／翻攝
慣竊廁所變裝、搭小黃想製造斷點，員警認出老面孔速破案。記者周宗禎／翻攝
慣竊廁所變裝、搭小黃想製造斷點，員警認出老面孔速破案。記者周宗禎／翻攝
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慣竊廁所變裝、搭小黃想製造斷點，員警認出老面孔速破案。記者周宗禎／翻攝
慣竊廁所變裝、搭小黃想製造斷點，員警認出老面孔速破案。記者周宗禎／翻攝
慣竊廁所變裝、搭小黃想製造斷點，員警認出老面孔速破案。記者周宗禎／翻攝

竊盜 計程車 台南

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