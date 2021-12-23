消防「當男人洗澡時」 宣導防範一氧化碳中毒

國片「當男人戀愛時」創造4億元票房，成為年度賣座冠軍，男女主角又宣布婚訊，造成大轟動，台南市政府消防局第二大隊下營分隊員結合熱門時事，立即拍攝宣導微電影「當男人洗澡時」，還犧牲形象扮女生，內容主要描述在家洗澡的一名男子由於燃氣熱水器安裝錯誤以致產生一氧化碳中毒的症狀，昏昏沉沉之中產生了向苦戀已久的女孩告白的錯覺，藉此宣導天冷要注意防範一氧化碳中毒。

下營消防分隊長張明義表示，因分隊同仁平時有追劇及看電影的休閒活動，「當男人戀愛時」這部賣座國片，造成普羅大眾一股戀愛的旋風，片中男女主角現實中最近即將結婚的喜訊也造成大家最近熱烈討論的話題。突發奇想又恰逢冷氣團來襲，利用拍攝搞笑詼諧的微電影吸引民眾的注意，倡導防災的觀念。

第二大隊大隊長丁春能指出，一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，因而成為潛藏於居家環境中的隱形殺手。一般人在吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、頭暈、疲倦、昏眩等不適症狀，往往在中毒而不自覺的狀況下，在昏迷中死亡。一氧化碳中毒特性：室內濃度800ppm時，45分鐘會有頭暈、抽筋等症狀。濃度1600ppm時，2小時內就會死亡。

居家產生一氧化碳經常是由於場所通風不良，瓦斯在氧氣不足的情況下燃燒不完全所致，使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止使用熱水器，打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。