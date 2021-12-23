台東男子企圖引燃瓦斯桶 遭警壓制偵辦

台東1名年約50歲黃姓男子，疑酒後心情不佳，企圖引燃瓦斯桶，鄰居嚇到報警處理。員警抵達現場喝令黃男放下瓦斯桶，對峙一陣子後，員警見黃男入屋，破門順利將黃帶出屋外壓制，並帶回派出所偵辦。

今天早上9點30分，警方據報市區更生路一戶民宅有人企圖引燃瓦斯桶，隨即通知線上警網及消防隊支援，員警抵達現場時，黃男從屋內走出，手上提著5公斤裝小瓦斯桶，手上拿著香菸，企圖引燃。

「東西放著、東西放下！」員警指著黃男大聲喝令，只見黃把瓦斯桶放下一下扭開氣閥，又隨即關上氣閥，然後走進屋內。員警不敢大意，等待消防隊員佈水線待命後，在屋外與黃男對峙，並開始喊話。

對峙約40分鐘後，員警見黃入屋時，認為事不宜遲，迅速破門而入，將黃男拉出屋外壓制在地，消防隊員則以水柱灌入屋內，避免瓦斯氣爆，化解一場氣爆危機，黃男則被帶回派出所偵辦。

鄰居表示，黃男平時都一個人住，在社區常常酒後心情不佳就鬧事，不是大聲咆嘯，就是做一些奇怪行為，昨天還見到拿棍子作勢打人，轄區派出所也常來關切，雖然都沒有傷到人，但也造成社區困擾。

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