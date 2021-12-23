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24歲騎士凌晨酒駕騎車突往右偏 自撞騰空落地重傷

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄24歲林姓男子，今凌晨4時許騎車行經苓雅區中正一路，卻突然往右偏移，撞擊停在路邊的轎車後，整個人騰空飛起墜地，路過民眾目擊報警將林男送醫，手術後生命徵象穩定，現仍在醫院觀察，林男抽血酒測值換算達每公升0.97毫克，警方將依公共危險罪偵辦。

警方調查，林男疑似酒後騎車不穩，今凌晨4時14分許，騎到苓雅區中正一路國軍高雄總醫院前，撞擊到停在路邊的轎車，林男騎乘的白色機車全毀，遭撞的轎車後方受損。

由於撞擊力道大，林男整個人騰空翻滾一圈後落地，整個人倒地不起，所幸後方正巧有汽車經過，駕駛下車後通報警消，迅速將林男送醫。

警方表示，林男送802醫院急救，手術後脫險，生命跡象穩定，經抽血換算酒精濃度達每公升0.97毫克，涉及酒後駕駛不能安全駕駛部分將依法偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男騎車突然往右偏移，撞上停在路邊的轎車，林男機車全毀，遭撞轎車後方受損，地上滿是血跡。圖/讀者提供
林男騎車突然往右偏移，撞上停在路邊的轎車，林男機車全毀，遭撞轎車後方受損，地上滿是血跡。圖/讀者提供
林男機車全毀，遭撞轎車後方受損。圖/讀者提供
林男機車全毀，遭撞轎車後方受損。圖/讀者提供
林男騎車突然往右偏移，撞上停在路邊的轎車，林男機車全毀，遭撞轎車後方受損。圖/讀者提供
林男騎車突然往右偏移，撞上停在路邊的轎車，林男機車全毀，遭撞轎車後方受損。圖/讀者提供

手術 酒駕

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