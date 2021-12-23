投資股票要先匯集保資金 六旬老翁險被騙3千元
68歲張姓老先生經由 Line軟加入股票投資社團，自稱為「羽彤」的女子自動加他為好友，以投資股票賺錢為前提，昨天要求張匯3千元集保資金開戶使用，台南市中西區某銀行行員發現有異，報警了解，發現帳戶為個人戶，非公司帳號，及時勸阻匯錢。
「有老先生疑似遭到詐騙，請派員了解。」昨天上午9點50分，台南市警二分局民權派出所接獲中西區民生路銀行歐姓行員通知，有民眾疑似遭遇詐騙，請警方到場協助。
68歲張姓老先生說，他經由LINE軟體加入股票投資社團，有一名匿稱為「羽彤」的女子自動加他為好友，「羽彤」女子以投資股票賺錢為前提，要求他依指示到自動櫃員機到指定帳戶作為集保資金開戶使用。
由於張老先生不會使用自動櫃員機轉帳，前往銀行櫃台臨櫃要匯款，經銀行歐姓行員關懷提問發現有異，通知警方到場了解。
民權派出所警員趙國君、黃浩廷到場協助查證該帳戶為個人戶，非公司帳號，且有多件詐騙案例可循，經警方合力勸說，張始打消匯款念頭，成功保住3千元。
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