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半夜派出所前長按喇叭、急煞車 脫序挑釁民眾開罵

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮萬興派出所近日受到行為脫序民眾挑釁，一名男子近二個月經常半夜開車或騎車到派出所按喇叭、或開車急煞發出噪音，挑釁警方意味濃厚，也讓附近民眾不勝其擾，警方表示，男子因酗酒有危險駕車等違規行為，已依公共危險罪嫌函送法辦。

半夜被吵得不勝其擾的民眾在臉書「二林人的大小事」貼出男子挑釁警方，半夜發出噪音的脫序行為影音，希望警方快處理，還給居民寧靜的夜晚，讓大家可以一夜好眠，不必在驚恐中生活，民眾也留言「可以請他不要再亂了嗎？」。

根據民眾所po的影音顯示，男子11月5日半夜3 點多、12月15日、21日深夜在萬興派出所前長按喇叭、並開車反覆急前、急退發出急煞噪音，車內音樂也開很大聲，吵得居民難以入眠，11月22日凌晨4點在派出所外大聲叫囂，還在路中擺三角錐擋路。

警方表示，男子因酗酒而有脫序行為，也常亂檢舉及謊報，對於其危險駕駛部分，已依公共危險罪嫌函送法辦。

彰化縣二林鎮萬興派出所近日受到行為脫序民眾挑釁，一名男子近二個月經常半夜開車或騎車到派出所按喇叭、或開車急煞發出噪音，挑釁警方意味濃厚，也讓附近民眾不勝其擾。圖／翻攝自臉書二林人的大小事
彰化縣二林鎮萬興派出所近日受到行為脫序民眾挑釁，一名男子近二個月經常半夜開車或騎車到派出所按喇叭、或開車急煞發出噪音，挑釁警方意味濃厚，也讓附近民眾不勝其擾。圖／翻攝自臉書二林人的大小事

噪音 彰化

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