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提昇緊急救護 台南市建置救護品管教育中心

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市政府消防局籌畫2年，耗資730萬元，在原第三大隊舊隊部1、2樓建置第一座救護品管教育中心，今天啟用，消防局整合各項軟、硬體設備，透過影像、音效及特效打造一個擬真的模擬空間，並且利用高解析度攝影機，搭配生理監護儀，讓所有空間都能成為訓練場地，即便是細微的動作也難逃專業救護教官的法眼。

台南市消防局透過院前常見的4種危急案件展示品管中心的功能，各組救護人員在不同空間的操作，透過高倍數的攝影機，搭配65吋電視，清晰且即時的畫面又彷彿親臨現場，即便是細膩的靜脈注射也看得一清二楚。

並且配合行動訓練監護儀內建的各項數據，讓救護教官們可以依據操作人員的處置調整生命徵象，除了讓訓練更靈活，也能觀察操作人員的臨場反應，進而發現缺失、針對不足的地方加強訓練，達到提升救護品質的目的。

消防局長李明峯表示，救護工作與民眾的生命、健康息息相關，所以雖然品質管理是一件吃力不討好、看似在挖掘缺失的工作，也絲毫不能懈怠。救護品管教育中心的啟用，代表台南市到院前緊急救護又往前跨了一大步。

黃偉哲表示，「做得更好，過得更好」一直是市府團隊的目標，消防局的院前急救成功率雖然逐年攀升，但好還要更好，不僅要思索如何把人救回來，還要致力於提高患者預後的情形，所以救護品質的管理就顯得格外重要，惟有透過品管才能優化流程、精雕細琢每個環節。

台南市消防局提升到院前緊急救護品質，2020年4月開始所有一線救護車皆配備12導程心電圖機、2021年汰換8輛已屆年限的救護車。台南市第一座救護品管教育中心啟用，見證院前救護往前邁進的里程碑。

台南市消防局建置第一座救護品管教育中心，市長黃偉哲到場見證。圖／消防局提供
台南市消防局建置第一座救護品管教育中心，市長黃偉哲到場見證。圖／消防局提供
台南市消防局建置第一座救護品管教育中心，市長黃偉哲到場見證。圖／消防局提供
台南市消防局建置第一座救護品管教育中心，市長黃偉哲到場見證。圖／消防局提供
台南市消防局建置第一座救護品管教育中心，市長黃偉哲到場見證。圖／消防局提供
台南市消防局建置第一座救護品管教育中心，市長黃偉哲到場見證。圖／消防局提供
台南市消防局建置第一座救護品管教育中心，市長黃偉哲到場見證。圖／消防局提供
台南市消防局建置第一座救護品管教育中心，市長黃偉哲到場見證。圖／消防局提供

台南 教官

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