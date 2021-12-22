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熟知更衣室不得設監視器 健身房大盜遭起訴
北市一名賴姓男子趁下班時間人潮眾多，偷溜進連鎖健身房World Gym更衣室行竊，持工具破壞置物櫃，拿走愛馬仕等名牌包財物，並使用健身器材及三溫暖等設施。台北地檢署調查後，今依加重竊盜、詐欺得利等罪起訴他。
檢警調閱大批監視器畫面查出，賴姓保險業務員（40多歲）自去年11月起開始犯案，專挑下班時間，赴健身房運動的人潮眾多，偷溜入內，再赴更衣室，等四下無人，持工具破壞置物櫃，竊走現金、名牌包等財物。
檢警調查，賴男赴健身房更衣室行竊時，曾一次破壞8個置物櫃，專挑大型連鎖健身房犯案，研判賴男認為更衣室無監視器，才敢連續行竊，犯案地點遍布台北市。
北市刑大掌握線索多月，便赴賴姓男子住處逮人，起出犯案時穿著衣物及背包等物，警詢後依加重竊盜罪、詐欺罪將賴男移送台北地檢署偵辦。檢方偵辦期間，賴男坦承犯行，今依法起訴。
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