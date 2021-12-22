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黎明教養院遭冒名詐騙300多萬 警逮8嫌最小僅16歲

中央社 / 花蓮縣22日電

花蓮黎明教養院遭詐騙集團冒用，假借核對個資及信用卡藉機詐騙，花蓮警方表示，已知至少18人受騙，不法獲利約新台幣300萬元，共緝獲8嫌到案送辦，年紀最小才16歲。圖／黎明教養院提供
花蓮黎明教養院遭詐騙集團冒用，假借核對個資及信用卡藉機詐騙，花蓮警方表示，已知至少18人受騙，不法獲利約新台幣300萬元，共緝獲8嫌到案送辦，年紀最小才16歲。圖／黎明教養院提供

花蓮黎明教養院遭詐騙集團冒用，假借核對個資及信用卡藉機詐騙，花蓮警方表示，已知至少18人受騙，不法獲利約新台幣300萬元，共緝獲8嫌到案送辦，年紀最小才16歲。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛今天接受媒體聯訪表示，今年8月花蓮黎明教養院等慈善機構捐款系統被駭客入侵，有詐騙集團假冒黎明教養院員工，謊稱扣款系統出錯，進行詐騙。

韓修愛指出，經分析犯案手法，發現犯嫌取款地點多在中部地區，研判有地緣關係，立即與台中市政府警察局刑警大隊偵二隊共組專案小組偵辦。

韓修愛指出，詐騙集團假冒慈善機構向捐款人誆稱「誤設分期付款」方式犯案，引導捐款者將款項匯入詐騙帳戶，犯案手法分工細密，取款、收購或騙取人頭帳戶都有專人負責。

韓修愛表示，專案小組經抽絲剝繭、分析比對影像並鎖定該集團成員，陸續前往台中、台北、新北等地將呂姓犯嫌等8人查緝到案，估計被害人數至少18人，詐騙金額共計約300萬元。

韓修愛指出，8名犯嫌平均年齡介於16至30歲，全案以涉嫌詐欺、組織犯罪等罪將犯嫌移送法辦，專案小組將持續清查共犯及所涉其他案件。

黎明機構執行長梁桂花表示，非常感謝花蓮警察局努力不懈打擊犯罪，也呼籲民眾不要聽信來路不明電話，進行任何有關個人身份的系統操作，機構為了提升安全，採用以代碼來取代個資存取，希望讓社會大眾的愛心可以更安全無虞。

詐騙集團 花蓮 捐款

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