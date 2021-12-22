刑事獎勵少加班報不足 高市刑大官警現出走潮

高雄市警局12月受理中階警官申請調整職務，高雄市刑大基層官警出現「出走潮」，至今天已有18名基層官警存記外調，其中9人是分隊長，27名分隊長當中，每3名分隊長就有1人有意調職。高雄市警局了解原因，發覺刑事功獎少、超勤加班費無法報足、繁重加給又遭打回票是3大主因。

高雄市刑警大隊長洪松田說，刑事員警功獎少、壓力大，刑大給分隊長的期許又大，加上派出所將增設第二副所長以後，功獎差別不大，但壓力減輕，難免出現出走潮，他計畫「不要只有辦案才有功獎，如果有其他功績，也可另案敘獎」。

高雄市警局鑑於刑案偵查難度提升，刑事工作相對繁重，惟工作獎勵相對偏低、報領加班費受限，今天允諾，「會將行政獎勵、超勤加班費納入通盤考量」。

高雄市警局因應每年1月16日、7月16日退休潮，訂每年6月、12月辦理「內部請調存記作業」，由員警依家庭及職務需求申請調職，已行之有年。據高雄市警局統計，到今天為止，2線1星至2線3星中階官警有33人存記調職，其中高雄市刑大官警就占半數以上，共有18人存記外調，其餘17分局和各內外勤單位，也僅15人註記。

高雄市刑大中階官警認為，除了家庭因素以外，多年來警方著重治安、交通與為民服務3項重點工作，外勤刑事警察的功獎數，比制服警察難報，制服員警每取締1人酒駕，便可獲記嘉獎2次、行政警察修監視器也容易敘獎，就連派出所為民服務，一旦見諸媒體都可記嘉獎，但刑事警察辦1案抓1人，耗時耗力，最後敘獎可能連1次嘉獎也沒有，情何以堪。

由於編列超勤加班費有限，下半年高雄市刑大只好限制外勤員警最多只能報50小時，但每人加班時數可能達70、80小時以上，資深隊員依俸點，加班50小時可以報到最高上限1萬7000元，但年輕分隊長依俸點，卻只可能領到8000元。官警說，「這問題很早就存在，不能怪年輕分隊長要請調」。