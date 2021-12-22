影／工人腰傷丟工作 酒後嘀咕「爸媽不愛我」險輕生

台中市葛姓男子是建築工人，他日前因腰部受傷，在家待業，20日與同居人外出飲酒，在台中公園散心時吵架，險些要跳日月湖尋短，警方及時到場勸阻，葛還向到場警員透露「爸媽不愛我」，當時到場公園所長吳政和與葛深聊後，發現二人都是台東人，讓葛卸下心房，也被警方鼓勵，承諾會保持樂觀，康復後再找工作。

台中市第二警分局公園所在20日晚間獲報，40歲葛姓男子疑有尋短舉動，公園所長吳政和、警員李宓璇、余珮毓及高銘宏前往協處，經葛的同居人告知，雙方酒後到台中公園散心，因葛腰傷待業中，近來心情不佳，散步時二人又發生爭吵，葛才有脫序舉動。

公園所長吳政和說，當時他就把葛姓男子拉離湖畔，並與葛席地而坐，與葛討論面臨到的問題，聊天過程中發現，二人都是台東人，而葛也卸下心房，願意敞開心胸，陳述自己面臨的狀況，言談之間，葛還說「爸媽不愛我」，他也不斷鼓勵葛，還說天無絕人之路，保持樂觀的心情，任何問題都有解決方式，葛才承諾不會再尋短，會慢慢找工作。

第二警分局長陳家銘說，肯定同仁發揮同理心，熱心積極為民服務，讓民眾感受警察的專業與用心，並呼籲自己或親友若有情緒低落情形或疑似憂鬱傾向，應盡快至相關醫療機構或善用社會資源求助。

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