影／計程車打了燈就左切 他急煞...後方2機車騎士慘摔
新北市永和區中正橋今天早上發生5車事故，1台計程車原本行駛最外側車道，途中欲左切入中線車道，導致原本行駛中線車道的轎車緊急煞車，而後方機車連帶急煞，不料疑因天雨路滑，有2名機車騎士不慎自摔倒地。警、消獲報趕抵，經觀察2名騎士僅有1人輕傷需送醫，詳細肇事原因有待進一步釐清。
中正橋永和往台北市方向，今天早上9點43分發生5車交通事故，畫面中可見，行駛中線車道的轎車見到計程車左切因此急煞，雖然2台轎車彼此並未碰撞，但後方機車騎士有1名先是反應不及，人車摔飛，另1名騎士則是急煞後重心不穩，自摔倒地後，翻滾一圈再撞上身旁轎車左後輪。
警方獲報中正橋有5車車禍，緊急派員疏導交通，迅速在早上10點28分恢復3線道通行。倒地的莊姓騎士（40歲）胸口、手腳有多處擦挫傷，所幸經送醫後無大礙；後續相關肇事責任，尚待警方進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言