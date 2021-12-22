影／計程車打了燈就左切 他急煞...後方2機車騎士慘摔

新北市永和區中正橋今天早上發生5車事故，1台計程車原本行駛最外側車道，途中欲左切入中線車道，導致原本行駛中線車道的轎車緊急煞車，而後方機車連帶急煞，不料疑因天雨路滑，有2名機車騎士不慎自摔倒地。警、消獲報趕抵，經觀察2名騎士僅有1人輕傷需送醫，詳細肇事原因有待進一步釐清。

中正橋永和往台北市方向，今天早上9點43分發生5車交通事故，畫面中可見，行駛中線車道的轎車見到計程車左切因此急煞，雖然2台轎車彼此並未碰撞，但後方機車騎士有1名先是反應不及，人車摔飛，另1名騎士則是急煞後重心不穩，自摔倒地後，翻滾一圈再撞上身旁轎車左後輪。