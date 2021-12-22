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影／計程車打了燈就左切 他急煞...後方2機車騎士慘摔

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區中正橋今天早上發生5車事故，1台計程車原本行駛最外側車道，途中欲左切入中線車道，導致原本行駛中線車道的轎車緊急煞車，而後方機車連帶急煞，不料疑因天雨路滑，有2名機車騎士不慎自摔倒地。警、消獲報趕抵，經觀察2名騎士僅有1人輕傷需送醫，詳細肇事原因有待進一步釐清。

中正橋永和往台北市方向，今天早上9點43分發生5車交通事故，畫面中可見，行駛中線車道的轎車見到計程車左切因此急煞，雖然2台轎車彼此並未碰撞，但後方機車騎士有1名先是反應不及，人車摔飛，另1名騎士則是急煞後重心不穩，自摔倒地後，翻滾一圈再撞上身旁轎車左後輪。

警方獲報中正橋有5車車禍，緊急派員疏導交通，迅速在早上10點28分恢復3線道通行。倒地的莊姓騎士（40歲）胸口、手腳有多處擦挫傷，所幸經送醫後無大礙；後續相關肇事責任，尚待警方進一步釐清。

新北市中正橋今天早上發生5車事故，前方轎車急煞，釀後方2名機車騎士反應不及，雙雙自摔倒地，所幸均無大礙。記者翁至成／翻攝
新北市中正橋今天早上發生5車事故，前方轎車急煞，釀後方2名機車騎士反應不及，雙雙自摔倒地，所幸均無大礙。記者翁至成／翻攝
新北市中正橋今天早上發生5車事故，前方轎車急煞，釀後方2名機車騎士反應不及，雙雙自摔倒地，所幸均無大礙。記者翁至成／翻攝
新北市中正橋今天早上發生5車事故，前方轎車急煞，釀後方2名機車騎士反應不及，雙雙自摔倒地，所幸均無大礙。記者翁至成／翻攝

車道 計程車

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