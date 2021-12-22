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法官宿舍被偷！女法官家門鎖被電鑽破壞 信用卡被盜刷

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院一名女法官，昨晚回家後，發現打不開宿舍大門，找來鎖匠查看，發現遭人用電鑽破壞門鎖，另一名女法官也反應信用卡被盜刷，回家檢查門窗發現後門玻璃破裂，疑似遭歹徒進屋竊走信用卡，並至派出所報案。警方鑑識人員漏夜至法官家採證，保留證據，全案朝加重竊盜罪嫌偵辦中。

位在士林簡易庭後方、北市重慶北路4段上的1棟5樓層高公寓，為法官宿舍，平日進出人員相互認識，難以想像驚傳住宅竊盜案。昨晚女法官晚上7時許回家後，發現鑰匙打不開自家大門，找來鎖匠開鎖，才得知鎖頭遭歹徒用電鑽破壞，隨即拍照告知同事，提醒大家注意安全。

不料，住在同一棟公寓2樓的女法官反應，「我的信用卡被盜刷！」下午4時許收到了盜刷訊息通知，女法官加班回宿舍後，發現屋內後窗玻璃破裂，疑似遭歹徒侵入住家行竊，偷走了信用卡和筆電，昨深夜10時許前往派出所報案，警方鑑識人員隨即至法官家中採證。

警方指出，女法官正向銀行調閱信用卡刷卡資料，才能得知遭盜刷的時間、地點、金額，全案朝加重竊盜罪嫌偵辦中，也將調閱監視器畫面釐清有無可疑人員出沒。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

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