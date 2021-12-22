快訊

國內增7例Omicron個案！平均接種疫苗五個月後感染

徐若瑄不忍了！身心俱疲強調：沒有介入李王的婚姻

嘉義太保消防分隊新建大樓啟用 愛心企業人士捐車

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮，嘉縣救護義消大隊長、在地春輝產業公司董事長呂武錦，捐贈造價350萬元小型消防車，另有在地不具名的善心人士捐贈第8輛價值280萬元救護車，強化保障民眾生命財產安全消防救災救護能量。

落成啟用典禮由副縣長劉培東、立委蔡易餘、議長張明達、太保市長黃榮利、消防署副署長李永福、消防局長呂清海等共同剪綵啟用，各鄉鎮市義消及太保市各界代表出席觀禮祝賀，祈求消防人車進駐，消防救災救護勤務順遂。

新建辦公大樓位在太保市太保里1鄰太保20號，為地上4層鋼筋混凝土構造物，基地1048.45平方公尺 (約317坪)，總樓地板面積1351.04平方公尺（約409坪），工程總經費4176萬5仟元，外觀壯闊大氣。

嘉義縣救護義消大隊長、熱心公益企業家呂武錦，與總經理呂文益出席，捐贈第2輛小型消防車，呂武錦經營事業有成，參與消防工作，贊助家鄉及公益團體，訂家訓「樂心助人」，勉勵子女行善助人，以父親「呂寿」名義捐贈太保分隊消防車。

消防局說，原太保分隊廳舍老舊、空間狹小，地震造成結構受損，縣長翁章梁籌編預算及中央補助，2年前興建，7月完工，讓消防隊員在嶄新廳舍及舒適辦公環境下，持續守護太保人生命財產安全，提升救災救護能量。

嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮，嘉縣救護義消大隊長、在地春輝產業公司董事長呂武錦（左四）捐贈造價350萬元小型消防車。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮，嘉縣救護義消大隊長、在地春輝產業公司董事長呂武錦（左四）捐贈造價350萬元小型消防車。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮。記者魯永明／攝影

救護車 嘉義

延伸閱讀

杜特蒂：菲國抗疫耗財 撥總統辦公室經費救災

台南消防救護員獲報救護...到場傻眼！獨居婦求幫換尿布

宜縣消防局搶救瀕死患者成功率 11月32.43%創歷年新高

廢墟大樓有救？員林黃金帝國一半所有權人有意願都更

相關新聞

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

台北市議員王世堅昨天臉書被網友貼出一段開車等紅燈，停在「機車停等區」影片，網友將這段影片放上PTT，以「王世堅邊開車邊玩...

西濱快白沙屯出口路段3車碰撞 5人輕重傷送醫

西濱快速公路苗栗縣後龍、通霄出口處的南下路段，上午11點多發生3輛大小型車的碰撞事故，有2人受困，苗栗縣消防局派員搶救...

酒駕男追撞小貨車 白蘿蔔灑滿路面阻交通

今天上午8點多，花蓮壽豐鄉台9線木瓜溪橋發生一起交通事故，孫姓男子酒駕，追撞載滿白蘿蔔的小貨車，因撞擊力大，蘿蔔灑滿路面...

台東轆轆溫泉2山友失聯 水下疑人形畫面今判讀為石頭

台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友這月11日不幸遭急流沖走，原本18日水下畫面拍到疑為人形影像，經放大判讀後，今天確...

影／計程車打了燈就左切 他急煞...後方2機車騎士慘摔

新北市永和區中正橋今天早上發生5車事故，1台計程車原本行駛最外側車道，途中欲左切入中線車道，導致原本行駛中線車道的轎車緊...

法官宿舍被偷！女法官家門鎖被電鑽破壞 信用卡被盜刷

士林地方法院一名女法官，昨晚回家後，發現打不開宿舍大門，找來鎖匠查看，發現遭人用電鑽破壞門鎖，另一名女法官也反應信用卡被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。