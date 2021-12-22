嘉義太保消防分隊新建大樓啟用 愛心企業人士捐車

嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建辦公大樓，上午歡慶落成啟用，並舉行消防車、救護車捐贈典禮，嘉縣救護義消大隊長、在地春輝產業公司董事長呂武錦，捐贈造價350萬元小型消防車，另有在地不具名的善心人士捐贈第8輛價值280萬元救護車，強化保障民眾生命財產安全消防救災救護能量。

落成啟用典禮由副縣長劉培東、立委蔡易餘、議長張明達、太保市長黃榮利、消防署副署長李永福、消防局長呂清海等共同剪綵啟用，各鄉鎮市義消及太保市各界代表出席觀禮祝賀，祈求消防人車進駐，消防救災救護勤務順遂。

新建辦公大樓位在太保市太保里1鄰太保20號，為地上4層鋼筋混凝土構造物，基地1048.45平方公尺 (約317坪)，總樓地板面積1351.04平方公尺（約409坪），工程總經費4176萬5仟元，外觀壯闊大氣。

嘉義縣救護義消大隊長、熱心公益企業家呂武錦，與總經理呂文益出席，捐贈第2輛小型消防車，呂武錦經營事業有成，參與消防工作，贊助家鄉及公益團體，訂家訓「樂心助人」，勉勵子女行善助人，以父親「呂寿」名義捐贈太保分隊消防車。