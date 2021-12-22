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女騎士與公車擦撞夾車底 及時搶救脫困
今天上午有名年約30歲女騎士行經嘉義市自由路時與公車發生擦撞，人車夾在公車底下動彈不得，嘉義市消防局據報趕往現場搶救，發現女騎士左小腿夾在機車與公車身底部之間，利用千斤頂協助脫困送醫。
嘉義防局上午9時44分接獲報案，自由路有車禍案件且有人受困，立即派遣第一大隊德安分隊救護車及器材車出勤前往救護。
救護人員到達現場發現，30多歲吳姓女機車騎士人車被公車壓在車身下，導致左小腿夾在大客車與機車之間；救護人員立即使用手搖式千斤頂於機車兩旁頂撐大客車，順利將受困女騎士救出。救護員評估檢查其傷勢，雙腳外觀有明顯壓傷，所幸意識清楚，立即給予長背板固定、清洗傷口、包紮止血，後續送往嘉義基督教醫院治療，相關肇事原因由警方調查處理中。
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