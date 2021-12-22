女騎士與公車擦撞夾車底 及時搶救脫困

今天上午有名年約30歲女騎士行經嘉義市自由路時與公車發生擦撞，人車夾在公車底下動彈不得，嘉義市消防局據報趕往現場搶救，發現女騎士左小腿夾在機車與公車身底部之間，利用千斤頂協助脫困送醫。

嘉義防局上午9時44分接獲報案，自由路有車禍案件且有人受困，立即派遣第一大隊德安分隊救護車及器材車出勤前往救護。