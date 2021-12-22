桃園娃娃機店違法改裝 難夾！民眾舉發店主投機法辦
桃園市39歲陳姓娃娃機店主自行將位於觀音區中正路的一家娃娃機店，私下將該店6台娃娃機違法改裝，讓消費者難抓商品，警方配合市府經發局稽查小組昨天稽查，當場查獲6部娃娃機台增加彈跳台及障礙物推板裝置違反規定，並查扣賭資1萬餘元及商品，警方今天上午表示，警訊後將陳姓男子依違反電子遊戲管理條例、賭博罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
大園警方表示，日前接獲民眾檢舉，觀音區中正路一處娃娃機店，部分娃娃機台被私自改裝，商品不易抓，警方會同市府經發局稽查人員前往稽查，現場查獲陳姓店主私下違法改裝機台，其中5部改設彈跳台、1部改裝障礙物推板等裝置，違法改裝機台不符合選物販賣機規定，當場查扣6部機台、賭資1萬餘元及玩具模型等商品，依違反電子遊戲管理條例、賭博罪嫌函送法辦。
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