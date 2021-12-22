網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

台北市議員王世堅昨天臉書被網友貼出一段開車等紅燈，停在「機車停等區」影片，網友將這段影片放上PTT，以「王世堅邊開車邊玩手機」為題，引熱議。王世堅今天出面道歉，承認「我確實是無心滑行到(機車停等區)」，「我錯了就是錯了」、「該被罰就被罰」。不過對於遭質疑開車玩手機？王世堅也當場秀出他的智障型手機，對記者說，「你們是3C達人，我是3C白痴」。

王世堅今天大動作出面道歉，王也對網友敲打車窗、並將影片放上網路的舉動不滿，王世堅說，自己國人同胞，不必要用錄影方式互相監視，甚至當下，對方用敲打、暴力之氣，真的很不必要，若用這種方式互相監控，他認為大可不必，而且我在路口占用到，也被警察的監視器看到，我也自然會被開單，我歷來也從來沒有銷過任何一張單，該被罰就被罰。

台北市中山警分局交通組今天也表示，已經收到民眾檢舉，將依照道路交通管理條例，對王世堅開出900至1800元不等罰單。

根據網友貼出王世堅違規停在機車停等區的影片，有一名機車騎士，對一輛停在機車停等區的轎車敲車窗，汽車駕駛搖下車窗，騎士發現開車的人就是台北市議員王世堅，這名騎士提醒駕駛「大哥！汽車停等區啊！」並以「世堅啊、不可以壞壞」在臉書貼文。

網友也貼上PTT說「用了機車停等區，還被發現是在玩手機」，底下網友熱議，「世堅沒拿球棒下車嗎？」「慘啊，又要跳海！」「都是柯文哲的錯，害他停到機車區的」。也有網友幫王世堅說話，「世堅下班後還在忙選民服務，體諒一下吧！」還有網友，「他還抱歉，換成其他立委可能換你道歉」。

王世堅今天上午火速出面道歉，王世堅說，「我很意外，也很無心占用到機車停等區」，甚至他說自己從學生時代、年輕工作的時候，就是騎機車，小孩也騎機車，道路使用上，都希望要對機車族寬待，甚至質詢柯文哲機車停車位越畫越少，媒體都有報導，對於昨天占用機車停等區，他很抱歉也很難過，理解機車族使用上，有一些不方便的地方。