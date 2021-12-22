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轎車疑左轉與兩輛大貨車前後連環撞 車毀人輕傷

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭大溪漁港附近今天上午發生一起自小客車左轉時，先撞擊對向大貨車，巨大衝擊力反彈又撞上後方大貨車，造成自小客車的車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙，這起車禍也一度造成雙向交通受阻。

警方今天上午9時52分許獲報，位於頭城鎮全家大溪店的濱海路五段470號附近發生交通事故，員警到場發現林姓女駕駛開著白色自小客車，沿濱海路五段由南往北行駛，行經該地點時左轉，對向車道謝姓男子駕駛的自大貨車疑似反應不及，兩車猛力對撞，衝擊力道使得自小客車往後反彈，與後方鄭姓男子駕駛的營業大貨車發生碰撞。

女駕駛的車頭及後尾與兩輛大貨車發生兩次巨大撞擊，嚇得全身發抖，所幸僅受到輕傷，兩名大貨車駕駛的試酒測零，女駕就醫後製作筆錄，現場交通經疏導後10時45分排除狀況，恢復通行。

宜蘭大溪漁港附近發生自小客車欲左轉時，與兩輛大貨車前後連環撞，巨大衝擊力使得車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙。圖／讀者提供
宜蘭大溪漁港附近發生自小客車欲左轉時，與兩輛大貨車前後連環撞，巨大衝擊力使得車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙。圖／讀者提供
宜蘭大溪漁港附近發生自小客車欲左轉時，與兩輛大貨車前後連環撞，巨大衝擊力使得車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙。圖／讀者提供
宜蘭大溪漁港附近發生自小客車欲左轉時，與兩輛大貨車前後連環撞，巨大衝擊力使得車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙。圖／讀者提供
宜蘭大溪漁港附近發生自小客車欲左轉時，與兩輛大貨車前後連環撞，巨大衝擊力使得車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙。圖／讀者提供
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宜蘭大溪漁港附近發生自小客車欲左轉時，與兩輛大貨車前後連環撞，巨大衝擊力使得車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙。圖／讀者提供
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宜蘭大溪漁港附近發生自小客車欲左轉時，與兩輛大貨車前後連環撞，巨大衝擊力使得車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭大溪漁港附近發生自小客車欲左轉時，與兩輛大貨車前後連環撞，巨大衝擊力使得車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙。圖／翻攝自宜蘭知識+

車禍 酒測

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