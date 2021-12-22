聽新聞
test
0:00 / 0:00
轎車疑左轉與兩輛大貨車前後連環撞 車毀人輕傷
宜蘭大溪漁港附近今天上午發生一起自小客車左轉時，先撞擊對向大貨車，巨大衝擊力反彈又撞上後方大貨車，造成自小客車的車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙，這起車禍也一度造成雙向交通受阻。
警方今天上午9時52分許獲報，位於頭城鎮全家大溪店的濱海路五段470號附近發生交通事故，員警到場發現林姓女駕駛開著白色自小客車，沿濱海路五段由南往北行駛，行經該地點時左轉，對向車道謝姓男子駕駛的自大貨車疑似反應不及，兩車猛力對撞，衝擊力道使得自小客車往後反彈，與後方鄭姓男子駕駛的營業大貨車發生碰撞。
女駕駛的車頭及後尾與兩輛大貨車發生兩次巨大撞擊，嚇得全身發抖，所幸僅受到輕傷，兩名大貨車駕駛的試酒測零，女駕就醫後製作筆錄，現場交通經疏導後10時45分排除狀況，恢復通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言