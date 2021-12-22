轎車疑左轉與兩輛大貨車前後連環撞 車毀人輕傷

宜蘭大溪漁港附近今天上午發生一起自小客車左轉時，先撞擊對向大貨車，巨大衝擊力反彈又撞上後方大貨車，造成自小客車的車頭及車尾嚴重凹陷，所幸女駕駛送醫治療無礙，這起車禍也一度造成雙向交通受阻。

警方今天上午9時52分許獲報，位於頭城鎮全家大溪店的濱海路五段470號附近發生交通事故，員警到場發現林姓女駕駛開著白色自小客車，沿濱海路五段由南往北行駛，行經該地點時左轉，對向車道謝姓男子駕駛的自大貨車疑似反應不及，兩車猛力對撞，衝擊力道使得自小客車往後反彈，與後方鄭姓男子駕駛的營業大貨車發生碰撞。