影／女駕駛開車轉彎女騎士攔腰撞 她路口尖叫：怎麼辦

台中市陳姓女子在18日開車行經北屯區崇德路時，欲左轉崇德九路，因當時路口車多，陳女在轉彎時，疑因視線死角，沒看到對向直行的溫姓女騎士，陳女轎車在轉彎後，被溫女的機車攔腰撞上車身，陳女下車察看時，慌了手腳，在路口驚呼「怎麼辦」，還要路人幫忙報警，警方調查，雙方都無酒精濃度，溫女腿部骨折，傷勢較嚴重，詳細肇因，仍待調查。

據查，陳姓女子（44歲）在18日上午11時許，駕駛轎車沿北屯區崇德路行駛，行經崇德九路欲左轉，當時陳女的燈號為綠燈，陳女轎車先在路口停等，不過對向車道同樣有轎車在停等，準備左轉，陳女疑左轉時，遭對向欲左轉的車輛阻擋視線，導致左轉時，沒看到對向的外側車道，有溫姓女子（24歲）騎機車迎面而來，溫女機車攔腰撞上陳女轎車右側車身，發出巨大撞擊聲。

雙方碰撞後，陳女再行駛約數公尺後停在路旁，下車察看時，發現溫女躺在地上，機車車頭全毀，嚇得不知如何是好，驚聲尖叫後，慌了手腳，接著才請路人幫忙報警。

第五警分局交通分隊與救護車獲報到場，溫女的口腔受傷，腿部骨折，送醫後沒有生命危險，陳女則是胸部、腳底有輕傷，雙方都無酒精濃度，陳女轎車車身毀損，溫女的機車車頭全毀，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。