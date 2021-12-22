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台東轆轆溫泉2山友失聯 水下疑人形畫面今判讀為石頭

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友這月11日不幸遭急流沖走，原本18日水下畫面拍到疑為人形影像，經放大判讀後，今天確認為「石頭」。消防局表示，第一階段搜救任務暫緩，人員先撤離，待山區水勢趨緩再研議後續搜救作業。

消防局指出，根據拍攝影像畫面顯示，水底疑似人形的影像呈現黑灰色，但因水質相當混濁，無法精確辨識影像是否為人影，經透電腦設備放大判讀，確認為一般石頭，不是人影。由於近日山區雨勢不斷，溪水湍急，評估對搜救不利，因而暫緩。

這月13日消防局關山大隊接獲通報指稱海端鄉轆轆溫泉有2名山友遭急流沖走，即會同警方及民間救難單位上山搜救，空勤總隊也出動黑鷹直升機進行空搜，但沿著事故地點上下50公里搜救，連日來都未發現失聯的許姓和羅姓山友下落。

直到18日搜救人員利用水下攝影器材，在事故地點下方一處深潭裡攝影搜尋，疑似發現人形影像，讓搜救人員及家屬一度燃起希望，不過，經判讀後，今天確認為石頭，非失聯者。

消防局強調，深潭有5公尺深，水流相當湍急，加上高山水下環境與平地大不同，人員若冒險下潛作業，有相當的風險。

台東縣消防局強調，事故點下方深潭有5公尺深，水流相當湍急，加上高山水下環境與平地大不同，人員若冒險下潛作業，有相當的風險。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局強調，事故點下方深潭有5公尺深，水流相當湍急，加上高山水下環境與平地大不同，人員若冒險下潛作業，有相當的風險。圖／台東縣消防局提供
台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友這月11日不幸遭急流沖走，原本18日水下畫面拍到疑為人形影像，經放大判讀後，今天確認為「石頭」。圖／台東縣消防局提供
台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友這月11日不幸遭急流沖走，原本18日水下畫面拍到疑為人形影像，經放大判讀後，今天確認為「石頭」。圖／台東縣消防局提供

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