快訊

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

「百年一遇」是藉口？馬來西亞大洪水的人禍民恨

桃園7歲童看到玩具鬆開阿嬤手 警帶他找路回家團圓

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名7歲男童昨天與祖母至市場買湯圓，打算回家一起搓湯圓過冬至，卻在買菜時被玩具攤吸引，與祖母走失，獨自在市場內閒逛；巡邏員警接獲攤商報案，帶著他坐上巡邏車到處認路，終於找到在門口焦急等待的母親，一家人終於放下心中大石，開心團圓。

蘆竹警分局指出，一名7歲小男童昨天中午和祖母至傳統市場購買製作湯圓的材料，在祖母忙於挑選商品時，看見不遠處攤販上陳列著「汪汪隊」玩具 ，興奮之下鬆開祖母的手，飛奔過去；祖母付款完買好商品，回頭時才意識到孫子不在身邊，著急得到處尋找。

與此同時，蘆竹分局南崁派出所警員吳元耀、許紹沂正在附近巡邏，接獲市場攤販報案，稱有孩童在市場內閒晃，身旁並無大人。兩人發現男童後，先安撫他不安的情緒，接著詢問關於家長的電話及家中地址。

不料男童因為過於驚恐，無法正確回答，僅知道自己住在學校附近，於是兩位員警便駕車載著這名男童，一路從吉林路開到中山路，再開到長春路上，期間認了多間國小，男童才終於表示自己家似乎就在附近，經耐心引導後，終於在長壽三街上找到家。

男童母親兒子安全返家，激動的將他抱起，並頻頻向員警道謝，也馬上致電仍在市場內尋找男童的祖母，這時全家才鬆了一口氣，一家人冬至開心團圓。

蘆竹分局呼籲，家長應隨時注意幼童動向，不要讓孩子遠離視線，切勿因一時疏忽，而造成可能的意外發生。

7歲童在市場走失，引起攤商注意，報警處理。記者楊湛華／翻攝
7歲童在市場走失，引起攤商注意，報警處理。記者楊湛華／翻攝
桃園7歲童在市場走失，引起攤商注意，報警處理。記者楊湛華／翻攝
桃園7歲童在市場走失，引起攤商注意，報警處理。記者楊湛華／翻攝

湯圓 冬至

延伸閱讀

冬至團圓 石門老人會長輩品嚐超豐盛料理

金山區六股里慶冬至 長輩吃湯圓不擔心老一歲

錯過要再等一年！冬至除了吃湯圓 「這些作為」也會帶來好運

冬至吃飩餛長智慧？明道師生：期末考快到要多吃幾碗

相關新聞

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

台北市議員王世堅昨天臉書被網友貼出一段開車等紅燈，停在「機車停等區」影片，網友將這段影片放上PTT，以「王世堅邊開車邊玩...

西濱快白沙屯出口路段3車碰撞 5人輕重傷送醫

西濱快速公路苗栗縣後龍、通霄出口處的南下路段，上午11點多發生3輛大小型車的碰撞事故，有2人受困，苗栗縣消防局派員搶救...

酒駕男追撞小貨車 白蘿蔔灑滿路面阻交通

今天上午8點多，花蓮壽豐鄉台9線木瓜溪橋發生一起交通事故，孫姓男子酒駕，追撞載滿白蘿蔔的小貨車，因撞擊力大，蘿蔔灑滿路面...

台東轆轆溫泉2山友失聯 水下疑人形畫面今判讀為石頭

台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友這月11日不幸遭急流沖走，原本18日水下畫面拍到疑為人形影像，經放大判讀後，今天確...

雲林褒忠平房火警 7旬翁逃生不及亡

雲林縣褒忠鄉新湖村一處老舊平房今天上午11時許發生火警，一名約70歲老翁因行動不便，未及時逃出火場，消防人員20分鐘後將...

轎車疑左轉與兩輛大貨車前後連環撞 車毀人輕傷

宜蘭大溪漁港附近今天上午發生一起自小客車左轉時，先撞擊對向大貨車，巨大衝擊力反彈又撞上後方大貨車，造成自小客車的車頭及車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。