桃園7歲童看到玩具鬆開阿嬤手 警帶他找路回家團圓

桃園市一名7歲男童昨天與祖母至市場買湯圓，打算回家一起搓湯圓過冬至，卻在買菜時被玩具攤吸引，與祖母走失，獨自在市場內閒逛；巡邏員警接獲攤商報案，帶著他坐上巡邏車到處認路，終於找到在門口焦急等待的母親，一家人終於放下心中大石，開心團圓。

蘆竹警分局指出，一名7歲小男童昨天中午和祖母至傳統市場購買製作湯圓的材料，在祖母忙於挑選商品時，看見不遠處攤販上陳列著「汪汪隊」玩具 ，興奮之下鬆開祖母的手，飛奔過去；祖母付款完買好商品，回頭時才意識到孫子不在身邊，著急得到處尋找。

與此同時，蘆竹分局南崁派出所警員吳元耀、許紹沂正在附近巡邏，接獲市場攤販報案，稱有孩童在市場內閒晃，身旁並無大人。兩人發現男童後，先安撫他不安的情緒，接著詢問關於家長的電話及家中地址。

不料男童因為過於驚恐，無法正確回答，僅知道自己住在學校附近，於是兩位員警便駕車載著這名男童，一路從吉林路開到中山路，再開到長春路上，期間認了多間國小，男童才終於表示自己家似乎就在附近，經耐心引導後，終於在長壽三街上找到家。

男童母親兒子安全返家，激動的將他抱起，並頻頻向員警道謝，也馬上致電仍在市場內尋找男童的祖母，這時全家才鬆了一口氣，一家人冬至開心團圓。