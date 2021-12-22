天氣驟變婦人瀕死 眾人合力救回性命
氣溫驟降要注意保暖，避免意外發生，昨天嘉義市一名68歲婦人在麵店工作時突然倒地不起，呈現呼吸、脈博微弱瀕死現象，現場同事見狀趕快打119並施以CPR（心肺復甦術），直到救護人員接手再給予AED（自動電擊器）緊急送醫，經醫院起動急救流程救回性命。幸好當時及時發現，集眾人之力從發生到送醫一刻沒有延誤才得以救回婦人寶貴性命。
嘉義市消防局表示，昨天11時58分接獲報案，有民眾疑似癲癇發作抽搐倒地不起，立即派遣第二消防大隊東區分隊救護車出勤前往救援，救護人車到達現場68歲鄭姓婦人躺於地上，旁邊民眾正在進行CPR急救，救護人員立即向前評估患者生命徵象，發現患者呈現無意識、瀕死式呼吸且無脈搏。
現場同事表示，婦人工作到一半時突然抽搐倒地叫不醒，趕快打119並幫忙急救。救護人員立即給予CPR（心肺復甦術）、AED（自動電擊器）電擊5次，建立LUCAS（自動心肺復甦機），並於車上建立靜脈輸液，於12時16分給予強心針（Bosmin）1劑，並就近送聖馬爾定醫院搶救，於12時19分恢復自發性呼吸，同時血氧值為100%、脈搏為197次/分、血壓150/91mmHg。
經醫師診斷為急性心肌梗塞，隨即起動心導管急救流程搶救，經治療婦人已回復正常，預計今天出院。
消防局呼籲，許多研究報告指出病患倒下（無呼吸心跳）時，如果沒有及時施行CPR，那麼病患的存活率每分鐘將下降7%～10%；如果能在第一時間實施CPR並且加上AED的使用，可以大大提升患者出院的存活，民眾若有意願學習可洽詢消防局，增加自身急救技術及觀念。
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