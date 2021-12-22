快訊

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

「百年一遇」是藉口？馬來西亞大洪水的人禍民恨

天氣驟變婦人瀕死 眾人合力救回性命

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

氣溫驟降要注意保暖，避免意外發生，昨天嘉義市一名68歲婦人在麵店工作時突然倒地不起，呈現呼吸、脈博微弱瀕死現象，現場同事見狀趕快打119並施以CPR（心肺復甦術），直到救護人員接手再給予AED（自動電擊器）緊急送醫，經醫院起動急救流程救回性命。幸好當時及時發現，集眾人之力從發生到送醫一刻沒有延誤才得以救回婦人寶貴性命。

嘉義市消防局表示，昨天11時58分接獲報案，有民眾疑似癲癇發作抽搐倒地不起，立即派遣第二消防大隊東區分隊救護車出勤前往救援，救護人車到達現場68歲鄭姓婦人躺於地上，旁邊民眾正在進行CPR急救，救護人員立即向前評估患者生命徵象，發現患者呈現無意識、瀕死式呼吸且無脈搏。

現場同事表示，婦人工作到一半時突然抽搐倒地叫不醒，趕快打119並幫忙急救。救護人員立即給予CPR（心肺復甦術）、AED（自動電擊器）電擊5次，建立LUCAS（自動心肺復甦機），並於車上建立靜脈輸液，於12時16分給予強心針（Bosmin）1劑，並就近送聖馬爾定醫院搶救，於12時19分恢復自發性呼吸，同時血氧值為100%、脈搏為197次/分、血壓150/91mmHg。

經醫師診斷為急性心肌梗塞，隨即起動心導管急救流程搶救，經治療婦人已回復正常，預計今天出院。

消防局呼籲，許多研究報告指出病患倒下（無呼吸心跳）時，如果沒有及時施行CPR，那麼病患的存活率每分鐘將下降7%～10%；如果能在第一時間實施CPR並且加上AED的使用，可以大大提升患者出院的存活，民眾若有意願學習可洽詢消防局，增加自身急救技術及觀念。

救護人員搶救婦人協助送醫。記者李宗祐／翻攝
救護人員搶救婦人協助送醫。記者李宗祐／翻攝
婦人在工作時突然倒地不起，呈現呼吸、脈博微弱瀕死現象。記者李宗祐／翻攝
婦人在工作時突然倒地不起，呈現呼吸、脈博微弱瀕死現象。記者李宗祐／翻攝

CPR 患者 AED

延伸閱讀

陸網曝By2 Yumi吞藥輕生送醫急救 住院憑證曝光

台南消防救護員獲報救護...到場傻眼！獨居婦求幫換尿布

又見左轉車疑未禮讓直行車 新莊騎士遭撞傷重不治

宜縣消防局搶救瀕死患者成功率 11月32.43%創歷年新高

相關新聞

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

台北市議員王世堅昨天臉書被網友貼出一段開車等紅燈，停在「機車停等區」影片，網友將這段影片放上PTT，以「王世堅邊開車邊玩...

西濱快白沙屯出口路段3車碰撞 5人輕重傷送醫

西濱快速公路苗栗縣後龍、通霄出口處的南下路段，上午11點多發生3輛大小型車的碰撞事故，有2人受困，苗栗縣消防局派員搶救...

酒駕男追撞小貨車 白蘿蔔灑滿路面阻交通

今天上午8點多，花蓮壽豐鄉台9線木瓜溪橋發生一起交通事故，孫姓男子酒駕，追撞載滿白蘿蔔的小貨車，因撞擊力大，蘿蔔灑滿路面...

台東轆轆溫泉2山友失聯 水下疑人形畫面今判讀為石頭

台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友這月11日不幸遭急流沖走，原本18日水下畫面拍到疑為人形影像，經放大判讀後，今天確...

雲林褒忠平房火警 7旬翁逃生不及亡

雲林縣褒忠鄉新湖村一處老舊平房今天上午11時許發生火警，一名約70歲老翁因行動不便，未及時逃出火場，消防人員20分鐘後將...

轎車疑左轉與兩輛大貨車前後連環撞 車毀人輕傷

宜蘭大溪漁港附近今天上午發生一起自小客車左轉時，先撞擊對向大貨車，巨大衝擊力反彈又撞上後方大貨車，造成自小客車的車頭及車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。