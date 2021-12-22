花蓮男酒駕追撞菜車 蘿蔔撒滿路面交通一度受阻
花蓮34歲孫姓男子今天上午8時駕駛白色自小客車行經壽豐鄉木瓜溪橋，不明原因追撞前方菜車，造成整車蘿蔔撒滿橋面，交通受阻逾1小時，3人受傷送醫，孫男酒測超標送辦。
吉安警分局交通組巡官謝德融今天接受媒體採訪表示，今天上午8時許，接獲民眾報案稱壽豐鄉台9線木瓜溪橋發生交通事故，孫男駕駛的自小客車由南往北方向行駛，疑追撞前方自小客車，造成68歲王姓駕駛及林姓女乘客受傷送醫。
謝德融表示，孫男、王男及林女分別有頭部、肩頸挫傷，送醫治療並無大礙；經查王男酒測值為0，孫男酒測值0.96毫克，超過法定標準，全案依涉嫌刑法公共危險罪移送偵辦。
王男小貨車上載滿蘿蔔，因車輛撞擊，蘿蔔撒滿路面，木瓜溪橋南往北車道一度受阻逾1小時，上午9時40分才排除，恢復通行。
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