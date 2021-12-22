台南國小教室冷氣機冒煙 緊急疏散上課學童

台南市南區某國小教室冷氣機，今天上午9點多突然起火冒煙，校方緊急疏散在3樓教室上課學童到1樓，並以滅火器初期滅火，火勢很快被撲滅。台南市消防人員說，至於起火原因是否電線走火引起，待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護中心，今天上午9點37分接獲報案，位於南區某國小教室冒煙，中心出動德興、中正、南門及灣裡分隊到場。消防人員到場後，校方人員表示3樓4年級學童上課教室冷氣機已用滅火器滅火。學童在第一時間都已疏散到一樓校園，沒有人受傷及受困，請家長安心。