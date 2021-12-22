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台南國小教室冷氣機冒煙 緊急疏散上課學童

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區某國小教室冷氣機，今天上午9點多突然起火冒煙，校方緊急疏散在3樓教室上課學童到1樓，並以滅火器初期滅火，火勢很快被撲滅。台南市消防人員說，至於起火原因是否電線走火引起，待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護中心，今天上午9點37分接獲報案，位於南區某國小教室冒煙，中心出動德興、中正、南門及灣裡分隊到場。消防人員到場後，校方人員表示3樓4年級學童上課教室冷氣機已用滅火器滅火。學童在第一時間都已疏散到一樓校園，沒有人受傷及受困，請家長安心。

由於冷氣機火勢已被滅火器撲滅，消防人員到場後並未出水。消防人員表示，教室冷氣機應該沒有啟用，為何會突然起火，是否下雨後電線走火， 真正起火原因待火災調查科人員鑑定追查。

台南市南區某國小教室冷氣機起火冒煙，消防人員到場前校方人員已用滅火器滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市南區某國小教室冷氣機起火冒煙，消防人員到場前校方人員已用滅火器滅火。記者黃宣翰／攝影

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