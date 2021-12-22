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太愛七龍珠人氣公仔 男子屢夾屢敗...最後竟直接偷！
盧姓男子發現娃娃機內有日本卡通「七龍珠」限定公仔，連日投幣夾不出公仔，他不甘失敗，再返回夾娃娃機店，竟直接伸手進機台內，涉嫌偷走七龍珠「一番賞E賞─孫悟空身勝手」人氣公仔；業者從監錄影像中發現公仔遭竊，報警處理，警方查捕盧到案，依竊盜罪嫌將他移送法辦。
據了解，盧姓男子（37歲）在高雄市左營區左營大路某夾娃娃機店，發現機台內有七龍珠劇場版「一番賞 E賞─孫悟空身勝手の極意“兆”」人氣公仔，連夾多日都夾出不來，12月20日深夜，他返回娃娃機店，又投了200元夾公仔，仍然失敗，趁四下無人，竟伸手進機台洞口，涉嫌偷出公仔騎車逃逸。
業者自監錄影像，發覺有人不守規矩，伸手進入機台偷走公仔，向高雄市警左營分局舊城派出所報案，指被偷走七龍珠和白衣天使2盒日式公仔，價值2500元。
警方根據相關路口監視錄影系統，查出盧姓男子涉案，昨天到他三民區住處查捕盧到案，並搜出娃娃機店遭竊的七龍珠限定版公仔及白衣天使公仔。盧稱，因為太愛娃娃機內的公仔，但技術不佳每夾都失敗，愈想愈不甘心，回想機台洞口不窄，才決定返回娃娃機店，直接伸手「撈」公仔。
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