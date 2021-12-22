聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南消防救護員獲報救護...到場傻眼！獨居婦求幫換尿布
台南市土城消防分隊今天清晨7點多接獲警方轉報，位於安南區民宅內有病患需救護，消防男救護人員到場後發現62歲蔡姓獨居婦人坐在屋內椅子上，要求幫她換尿布，男救護人員婉轉告訴婦人沒有這項服務，轉報社會局社工人員前往關懷。
據了解，蔡姓婦人未婚，目前獨自一人住在安南區，她昨天曾因跌倒在家，消防分隊昨天發現她全身無力，將她送醫後，昨晚已出院返家。
今天清晨7點多，土城消防分隊接獲警方110轉報，蔡姓婦人在家中需要救護，吳姓男救護員到場後，發現她坐在椅子上，要求男救護員幫她換尿布，救護員告訴她如感到身體不適，可協助送醫，但救護人員沒有幫患者換尿布這項服務，好言加以婉拒後返隊
土城消防分隊說，男救護人員發現蔡婦人有接授送餐服務，但評估她的身體狀況，如行動不太方便，需要的長照服務，已電話聯繫社會局社工前往關懷，請社工設法轉介到長照中心，由專人照顧。蔡姓婦人還不到濫用救護資源情況，只不過她不了解消防救護範圍，需要的是長期照護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言