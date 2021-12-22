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台南消防救護員獲報救護...到場傻眼！獨居婦求幫換尿布

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市土城消防分隊今天清晨7點多接獲警方轉報，位於安南區民宅內有病患需救護，消防男救護人員到場後發現62歲蔡姓獨居婦人坐在屋內椅子上，要求幫她換尿布，男救護人員婉轉告訴婦人沒有這項服務，轉報社會局社工人員前往關懷。

據了解，蔡姓婦人未婚，目前獨自一人住在安南區，她昨天曾因跌倒在家，消防分隊昨天發現她全身無力，將她送醫後，昨晚已出院返家。

今天清晨7點多，土城消防分隊接獲警方110轉報，蔡姓婦人在家中需要救護，吳姓男救護員到場後，發現她坐在椅子上，要求男救護員幫她換尿布，救護員告訴她如感到身體不適，可協助送醫，但救護人員沒有幫患者換尿布這項服務，好言加以婉拒後返隊

土城消防分隊說，男救護人員發現蔡婦人有接授送餐服務，但評估她的身體狀況，如行動不太方便，需要的長照服務，已電話聯繫社會局社工前往關懷，請社工設法轉介到長照中心，由專人照顧。蔡姓婦人還不到濫用救護資源情況，只不過她不了解消防救護範圍，需要的是長期照護。

台南市土城消防分隊今接獲救護案件，竟是獨居婦人要求換尿布，救護人員當場傻眼。記者黃宣翰／攝影
台南市土城消防分隊今接獲救護案件，竟是獨居婦人要求換尿布，救護人員當場傻眼。記者黃宣翰／攝影

社工 救護員 長照

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