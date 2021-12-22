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影／飛來橫禍！中橫落石釀女騎士自摔 頭暈住院中

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

昨天下午5點多，台中市和平區中橫公路落雨不斷，方姓女騎士下班行經24.5K處碰撞路面落石，臉、身體多處受傷。方女稱，發生車禍後頭相當暈，是遭落石擊中或機車碰撞路面落石，已不清楚。警方調查方女無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。

和平警分局天輪派出所獲報派員前往處理，44歲方姓女騎士下班後從谷關騎乘機車返家，行經至台8線24.5K處，因雨又天色昏暗視線不良，碰撞路面落石摔車，造成臉部受傷。

救護車送東勢農民醫院救治，方女無生命危險，警方初步調查該騎士無酒駕情事，事故原因仍待釐清。

和平警分局提醒，民眾行經山區道路蜿蜒，雨季易發生落石，行經台8線道路請開啟大燈，小心慢行，注意路面狀況，切勿任意超車、超速及違規停車。

台中市和平區中橫公路昨天落雨不斷，方姓女騎士下班行經24.5K處碰撞路面落石，臉、身體多處受傷。圖／讀者提供
台中市和平區中橫公路昨天落雨不斷，方姓女騎士下班行經24.5K處碰撞路面落石，臉、身體多處受傷。圖／讀者提供
台中市和平區中橫公路昨天落雨不斷，方姓女騎士下班行經24.5K處碰撞路面落石，臉、身體多處受傷。圖／讀者提供
台中市和平區中橫公路昨天落雨不斷，方姓女騎士下班行經24.5K處碰撞路面落石，臉、身體多處受傷。圖／讀者提供
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台中市和平區中橫公路昨天落雨不斷，方姓女騎士下班行經24.5K處碰撞路面落石，臉、身體多處受傷。圖／讀者提供
台中市和平區中橫公路昨天落雨不斷，方姓女騎士下班行經24.5K處碰撞路面落石，臉、身體多處受傷。圖／讀者提供
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台中市和平區中橫公路昨天落雨不斷，方姓女騎士下班行經24.5K處碰撞路面落石，臉、身體多處受傷。圖／讀者提供
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