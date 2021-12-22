影／懷疑妻與人有曖昧 醋夫涉持信號彈火燒機車洩憤

新北市汐止區黃姓男子懷疑妻子與友人有曖昧，昨深夜涉嫌放火燒對方機車洩憤車逃逸，警方發現一枚信號彈卡在已燒燬的機車車架上，已調閱沿路監視器畫面，以車追人。

新北消防局昨晚11時16分獲報，汐止區瑞松街150巷內發生火燒車意外，消防人員趕抵現場，只見一輛機車倒在馬路中間，並遭大火吞噬，火勢熄滅後，機車已全燬燒得只剩骨架。

警方現場採證，在已燒燬的車架上，發現上面還卡著一枚已燃燒過信號彈，且機車旁邊也拾獲信號彈殘骸一枚，懷疑機車是遭人縱火。

經警方追查，22歲黃姓男子因懷疑妻子與熟識的友人黃男（20歲）有曖昧關係，雙方昨相約汐萬路三段談判，20歲黃男騎借來的機車，並將它停放在汐止區瑞松街150巷旁，至友人住處等待時，突然接獲朋友王姓男子（18歲）通知其機車起火燃燒，隨後20歲黃男的女友也接獲22歲黃男的電話，指稱剛放火將機車燒毀一事。