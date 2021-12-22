影／中警過年前阻詐 找20萬訂閱「簡單哥」火力支援

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

目前已到歲末年終之際，農曆新年又要到來，台中市刑大擔心市民在年節前遭歹徒覬覦，變成詐騙肥羊，因此找來近來在Youtube頻道上有20萬訂閱的網紅「簡單哥」，與市刑大合作拍攝2支宣導影片，分別以電話詐騙、交友或投資詐騙為主題拍攝，第一支影片已在今天上線，第二支則將在明年1月上線，提醒市民一旦有牽涉金錢，需提高警覺，多方查證。

台中市刑大統計，台中市今年迄今，詐騙案件的發生數為1400餘件，詐騙類型的前五名，分別為「投資詐欺」、「解除分期付款」、「假網拍」、「猜猜我是誰」及「假檢警」案件，總計超過6成，嚴重戕害民眾財產安全，因此特在農曆新年前，邀約網紅「簡單哥」合作，拍攝兩支宣導影片，分別在今天、明年1月上線。

台中市刑大表示，網紅「簡單哥」在Youtube頻道有20萬粉絲訂閱，過去以直播販售水產出名，網路聲量看漲，因此向他提出合作反詐騙宣導，他也二話不說，答應拍攝影片，影片是由市刑大製作腳本、分鏡，再花數個工作天，進行拍攝、剪輯、後製，而簡單哥為了社會公益，以友情價合作。

台中市刑大說，今天上線的影片，是由「簡單哥」以詼諧、有趣的手法，教導民眾如何利用關鍵字，辨別詐騙集團的手法，幫民眾穿上防詐金鐘罩，避免成為詐騙集團眼中的肥羊，另方面，市警局各單位仍持續與金融機構、超商建立防詐防護網，透過第一線金融人員即時阻詐，保護人民的辛苦錢。

台中市刑大隊長林明佐表示，提醒民眾如接獲不明電話，提到「解除分期」、「警官或檢察官」，抑或提到「匯款」等關鍵字，這些都可能是詐騙集團的技倆，應再三確認，請撥打110、165專案查詢，或直接到各地區派出所詢問，詳加查證，避免誤入詐騙集團的圈套。

台中市刑大邀請網紅「簡單哥」拍攝2支反詐騙影片，分別在今天與下個月上線。圖／台中市刑大
台中市刑大邀請網紅「簡單哥」拍攝2支反詐騙影片，分別在今天與下個月上線。圖／台中市刑大
台中市刑大邀請網紅「簡單哥」拍攝2支反詐騙影片，分別在今天與下個月上線。圖／台中市刑大
台中市刑大邀請網紅「簡單哥」拍攝2支反詐騙影片，分別在今天與下個月上線。圖／台中市刑大
台中市刑大邀請網紅「簡單哥」拍攝2支反詐騙影片，分別在今天與下個月上線。圖／台中市刑大
台中市刑大邀請網紅「簡單哥」拍攝2支反詐騙影片，分別在今天與下個月上線。圖／台中市刑大

詐騙集團 台中市 網紅

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