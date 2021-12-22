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怎麼撞的？ 女開車擦撞路邊車輛後竟四輪朝天翻車
台中市王姓女子在昨天晚間行經西屯區西屯路要左轉東大路時，轉彎後碰撞路旁兩輛路邊停車後翻車，四輪朝天，消防隊獲報後，將王女救出，王女全身有擦挫傷，但無生命危險，脫困後驚呼，「只知道撞上後就翻了」，經警方調查，王女無酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待交大事故組釐清。
據查，王姓女子（56歲）在昨天晚間9時許，開車沿西屯區西屯路內側車道，欲左轉東大路往國安一路方向行駛，但疑因昨晚下雨影響視線，王女在轉彎後不到20公尺，就撞上路旁的兩輛停放在停車格的轎車，王女自撞路邊停車後，轎車四輪朝天翻覆。
警、消獲報到場將王女救出，王女全身有擦挫傷，但意識清楚，她說，「不清楚案發過程，只知道轉彎撞上去就翻了」。
警方對王女酒測，無酒精濃度，車禍造成3輛車受損，1人受傷，初判是未注意車前狀況釀禍，其他兩輛被撞的轎車是車身、車尾有毀損，車內無人，所以無乘客或駕駛受傷，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續調查。
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